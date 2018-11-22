Фейкова заява: перший коментар про скандальний допис Сергія Полуніна давав не артист балету

21 листопада журналісти Громадського взяли коментар у Сергія Полуніна щодо його скандального допису про главу Кремля. Однак, як згодом з'ясувалось, коментар представникам ЗМІ давав не знаменитий українець.

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?

У день свого народження Сергій Полунін – відомий артист балету українського походження – зробив допис у мережі, який отримав чималий резонанс. Чоловік подякував за привітання та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.

Читайте також: "Путіна я буду завжди захищати": Сергій Полунін приголомшив скандальною заявою

Це не правильно. Мені боляче від цього, оскільки я був раніше в такому ж становищі та знаю на собі це відчуття. Ніхто не заслуговує, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло та бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією та любов'ю,

– заявив Сергій Полунін у мережі.

Такий допис викликав чималий резонанс в Україні.



Заява Сергія Полуніна в Instagram / скріншот

Реакція Сергія Полуніна

Наступного дня після скандального допису журналісти Громадського зателефонували Сергію Полуніну, щоб дізнатись, чи насправді артист балету є автором заяви. У відповідь на запитання чоловік відповів, що нічого не знає про це.

Чого ви до мене прив’язалися? Я не знаю, про що ви говорите. Відчепіться від мене,

– додав Сергій Полунін.

Читайте також: Український танцівник Сергій Полунін закликає об’єднати Україну і Росію біля Кремля: відео

У чому фейк?

Як виявилось, журналісти зателефонували до однофамільця Сергія Полуніна. Чоловік заявив, що не є всесвітньо відомим артистом балету, на що представники ЗМІ попросили доказ. Відтак у мережі Сергій Полунін опублікував заяву, в якій зізнався, що на телефонний дзвінок відповів саме він.

"Шановні журналісти Громадського! Ви б перевіряли спершу, кому ви телефонуєте рано-вранці і вимагаєте коментарі про Путіна. На цей дзвінок сьогодні відповів я і, природно, не розуміючи про що йде мова, попросив не турбувати. Дивуюся, як це не послав куди подалі", – зазначив Сергій Полунін.

Журналісти LifeStyle 24 приносять вибачення перед читачами за поширення недостовірної інформації!

Хто такий Сергій Полунін?

Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету та відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.