Філіп VI та Летиція порушили королівський протокол: романтичні фото

Здавна представники монархії під час публічних виходів не демонструють своїх почуттів. Навіть обійми на публіці чи тримання за руки вважається порушенням протоколу. Однак іспанці Філіп VI та Летиція знехтували правилами та продемонстрували особливу романтику під час спільного виходу.

Представники іспанської монархії вкрай рідко демонструють свої почуття перед камерами, дотримуючись королівського етикету і протоколів. Однак День закоханих таки повпливав на поведінку Філіпа VI і Летиції. Подружжя здійснило офіційний візит до автономної комуни Андалусії, де залюбки трималось за руки.

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Так пара пройшлась вздовж вулиці від церкви Успіння Пресвятої Богородиці в місті Альмонте. Закохані Філіп VI і Летиція не стримували усмішок та продовжували вітатись з прихильниками.



Король Філіп VI та його дружина Летиція / Getty Images

Та ще більшу романтику королівська сім'я продемонструвала під час прогулянки парком "Доньяна". Там Філіп VI і Летиція ніжно обіймали одне одного, демонструючи особливу ідилію та романтику.



Романтичні фото короля та королеви Іспанії / Getty Images

Цікаво, що британські представники монархії також порушили це правило. Якщо принц Вільям і Кейт Міддлтон дуже стримано поводяться на публіці та не потрапляють до таких новин, то їхні родичі Гаррі та Меган залюбки демонструють свої почуття. У липні 2018 року герцоги Сассекські пристрасно поцілувались перед десятками камер. Тоді принц Гаррі з командою виграли на благодійному матчі з поло, відтак отримав не тільки кубок, але й поцілунок від дружини.



Принц Гаррі та Меган Маркл у 2018 році / Getty Images