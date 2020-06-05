Історичні драми все більше привертають увагу кіноманів, адже вони відтворюють події нашого минулого. Тому вітчизняні режисери залюбки екранізують історії про опришків, повстанців та козаків. У жовтні 2020 року очікується прем'єра нової кінострічки – "Фортеця Хаджибей".

За офіційними даними, зйомки фільму тривали з грудня 2018 року. Наразі захопливу кінострічку передали на розгляд Ради з державної підтримки кінематографії, після чого буде оголошена дата виходу фільму на великий екран. Та поки мережу захопили перші кадри з фільму "Фортеця Хаджибей" від режисера Костянтина Коновалова.

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Сюжет

Події пригодницького фільму розгортаються у XVIII столітті, коли Російська імперія вела війну проти Османської. Задунайські козаки підтримали османів, тому, коли до їхніх рук потрапила важлива стратегічна інформація, вони посилають козака Андрія до Стамбулу.

Та потрапити до турецького султана не так вже й просто. Допомогти козаку в цьому мав комендант фортеці Хаджибей – Ахмет-паша. Однак перед приїздом Андрія чоловік потрапив у полон, а вціліти від нападу росіян зуміла тільки його донька Фатіма. Тому головні герої об'єднують зусилля, аби визволити старця та вчасно передати інформацію султану. Для цього Андрій і Фатіма розробляють відчайдушний план.

Окрім цього, автори проєкту ввели у сюжетну лінію ще одного колоритного персонажа. Грузинський мандрівник і купець Йорам супроводжуватиме пару та потраплятиме у різні пригоди.

Фільм "Фортеця Хаджибей" матиме динамічний сюжет, приголомшливі сцени боїв та костюми, які допоможуть глядачам перенестись у XVIII століття.



Перші кадри з фільму "Фортеця Хаджибей" / Фото Facebook / @Cinematico

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Головні актори

Фільм знятий у тандемі України, Грузії та Туреччини. Однак до зйомок залучили, здебільшого, українських акторів. В історично-пригодницькому фільмі знялись: