Поява голлівудського актора Джуда Лоу в кадрі вже може додати популярності проєкту. Днями презентували трейлер до фільму "Гніздо" за участю красеня, в якому він дуже переконливо зіграв бізнесмена. Кадри привернули увагу кіноманів та підкорили мережу.

Нова психологічна драма виде на великий екран вже восени 2020 року. Як відомо 24 каналу, стрічку презентують 24 вересня на кінофестивалі "Санденс", що відбувається в американському штаті Юта.

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У центрі сюжету "Гнізда" – історія перспективного бізнесмена Рорі. На перший погляд, чоловік є взірцевим сім'янином та робить все для того, аби його рідні мали комфортні умови для життя та розкіш. З дружиною та двома дітьми він переїжджає у Великобританію у великий маєток. Та все бездоганне життя Рорі руйнується, коли він стикається з реаліями 80-их, коли суспільство не сприймає чужинців. Бізнес чоловіка опиняється на грані банкрутства, а шлюбу загрожує розлучення.

Автори проєкту зосередили увагу на головному герою, тому глядачі зможуть побачити, як сильний духом чоловік переживає труднощі. Емоційний сюжет фрагментарно показали у трейлері, що з'явився у мережі 16 червня. Ролик привернув увагу кіноманів та довів, що стрічку "Гніздо" варто переглянути любителям якісних драм.

Дивіться трейлер до фільму "Гніздо": відео

Привернули увагу й виконавці головних ролей. У стрічці "Гніздо" зіграли актори: