Вже у серпні 2020 року на великий екран вийде нова стрічка "Гренландія". Офіційний трейлер вже встиг зацікавити мережу, тому у ЗМІ припускають, що трилер про кінець світу відзначиться успіхом у прокаті. Цікаві деталі про стрічку дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Сюжет фільму "Гренландія"

У Голлівуді є десятки моторошних фільмів про кінець світу, і в кожному з них планета опиняється на грані знищення через катаклізми чи помилки людей. У стрічці "Гренландія" на Землю мчить величезна комета, уламки якої стирають зі свого шляху цілі міста. Єдине безпечне місце – бункер, розташований в Гренландії.

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Головний герой Джон вирішує за будь-яку ціну доправити в укриття свою дружину та єдиного сина. Сімейна пара вирушає у небезпечну мандрівку, яка супроводжується кадрами апокаліпсису та моторошними перипетіями. Ще більше ускладнює завдання Джона паніка інших людей, які божеволіють в прагненні врятуватись. Вгамувати страх не можуть навіть військові, адже глобальна катастрофа робить недієвими всі закони.

Дивіться трейлер до фільму "Гренландія": відео

Головні актори

Цікавість кіноманів привернув не тільки сюжет фільму "Гренландія", але й акторський склад. Головну роль у трилері зіграв Джерард Батлер, найбільш відомий за фільмами "300 спартанців" та "Законослухняний громадянин". Актор вже має досвід у зйомках екшнів, тому кіномани з цікавістю очікують на цю новинку кіно.

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Окрім цього, у фільмі "Гренландія" можна буде побачити майстерну гру Морени Баккарін та Девіда Денмана.

Прем'єра фільму

Наразі очікується, що прем'єра стрічки в Україні пройде 13 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусу актори не робитимуть турне країнами світу з презентацією. Також кінодистриб'ютори не виключають, що дата виходу фільму в прокат може змінитись.