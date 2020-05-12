"Гуцулку Ксеню" тепер можна переглянути безкоштовно: де дивитись фільм

Популярна українська комедія "Гуцулка Ксеня" вийшла в онлайн-прокат. Досі кінострічку транслювали стрімінгові платформи, відтак кіноманам доводилось платити за перегляд. Проте днями фільм розмістили у мережі.

Відео з'явилось на ютуб-каналі "1+1" та одразу ж викликало ажіотаж серед любителів кіно: всього за кілька днів "Гуцулку Ксеню" переглянули понад 100 тисяч людей. Це і не дивно, адже український мюзикл здобув дві престижні нагороди Золота Дзиґа.

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Як відомо, прем'єра фільму відбулась 7 березня 2019 року. Екранізувати однойменну оперету Ярослава Барнича взялась режисерка Олена Дем’яненко. Вона запросила до зйомок талановитих акторів та музикантів, які й допомогли додати колориту кінострічці. Зокрема, у фільмі можна почути пісні у виконанні фрік-кабаре Dakh Daughters.

А от сюжет "Гуцулки Ксені" відомий, мабуть, всім українцям. У 1938 році у карпатське село Ворохта приїжджає американський емігрант Яро. Виявляється, його візит на батьківщину не випадковий: аби отримати мільйонний спадок, йому потрібно одружитись зі свідомою українкою. Яро закохується в найкрасивішу гуцулку Ксеню. Та підкорити серце дівчини не так вже й просто.

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Головні ролі у фільмі "Гуцулка Ксеня" виконали: