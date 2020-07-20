Вперше в історії української кіноіндустрії в Голлівуді придбали права на вітчизняний трилер. Фільм Let it snow ("Хай іде сніг") з Іванною Сахно в головній ролі транслюватиме дистриб'ютор Lionsgate. Наразі ж у мережі опублікували моторошний трейлер, який вже нажахав кіноманів.

Перший трейлер і сюжет Let it Snow

Англомовне відео з'явилось на ютубі та одразу ж привернуло увагу користувачів мережі. У кількахвилинному ролику показали моторошні кадри, які увійдуть до трилера та полоскочуть нерви глядачам.

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За сюжетом Let it Snow, сноубордистка та любителька фрірайду потрапляє в жорстоку гру навіженого переслідувача. Під час спуску з гори її збиває з ніг снігохід, з чого і починаються моторошні події фільму. Головна героїня розуміє, що переслідувач не просто хоче знищити її, а розіграти криваву гру, в якій шанси на виживання – мізерні, адже всі події відбуваються високо в горах.

Режисером стрічки Let it Snow виступив Станіслав Капралов. Саме він запросив до співпраці голлівудську акторку українського походження Іванну Сахно. Головні ролі у стрічці отримали:

Іванна Сахно

Алекс Хафнер

Тінатін Далакішвілі

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Прем'єра фільму Let it Snow

Стрічка Let it Snow стала першою українською новинкою кіно, яку покажуть у Голлівуді. Права на показ вже викупив один з найвідоміших дистриб’юторів у світі – Lionsgate. Представникам компанії сподобалась ідея трилеру, про що вони заявили в офіційному коментарі.

Let It Snow — це сильний та захопливий трилер. Широкомасштабні кадри гір, що вкриті снігом, проберуть аудиторію до кісток. Сноубордисти, бережіться!

– зазначив Стен Вертліб, який представляє Lionsgate.

Фільм покажуть не тільки в США. Наразі очікується, що моторошний трилер підкорюватиме кінотеатри Японії, Греції, Сінгапуру, Африки та країн Близького Сходу. Прем'єра запланована на 22 вересня 2020 року. А от українські кіномани зможуть переглянути стрічку взимку. Дату прокату поки не оголошують.