Українські стрічки не припиняють підкорювати світ. Цього разу перемогу на американському кінофестивалі здобув фільм "Мир вашому дому!", який відзначився чималим скандалом через участь у ньому російських акторів.

Про перемогу фільму повідомили на фейсбук-сторінці представники Держкіно. За їхніми даними, "Мир вашому дому!" став лауреатом Treasure Coast International Film Festival, який щороку проводять у Флориді. Українська стрічка відкривала урочистий кінозахід та отримала відзнаку в номінації "Найкраща операторська робота". Нагороду має отримати Дмитро Яшенков, який працював над екранізацією непересічної історії.

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Режисером фільму "Мир вашому дому!" виступив Володимир Лерт. Він вирішив екранізувати п'єсу Григорія Горіна "Поминальна молитва". Саме з такою була робоча назва фільму, однак вже після завершення зйомок режисер змінив її на "Мир вашому дому!". Володимир Лерт вже відреагував на перемогу колеги, привітавши його у своєму блозі.

"Дмитре Яшенков, ти – найкращий кінооператор! Щиро вітаю тебе від всієї команди!" – написав він.

Чому фільм "Мир вашому дому!" є скандальним

Стрічка розповідає про події ХХ століття. За сюжетом, Тев'є – молочар, який живе бідно у невеличкому селі. Він вірить, що його доньки вдало вийдуть заміж та не повторять його долі. Тев'є навіть готовий допомогти їм у цьому: чоловік приймає пропозицію від сватів, обіцяючи їм весілля. Однак виявляється, що у доньок є інші плани.

Трагікомедія вийшла на великий екран у 2017 році. Тоді визрів чималий скандал через акторський склад. У фільмі "Мир вашому дому!" зіграли ролі російські актори, зокрема Андрій Кайков та Євген Князєв, які підтримують агресивну політику Кремля. Попри значну критику "Мир вашому дому!" зібрав у прокаті понад 18 тисяч доларів та потрапити у номінацію "Золота Дзиґа".

Дивіться трейлер до фільму "Мир вашому дому!": відео