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Рассел Кроу став безжальним маніяком у фільмі "Несамовитий": моторошний трейлер

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Несамовитий з Расселом Кроу: дата виходу, актори, трейлер фільму
Фільм "Несамовитий": сюжет, трейлер і актори / Пресслужба

Голлівудський актор Рассел Кроу приголомшив безжальністю у новому фільмі "Несамовитий" (Unhinged). Наразі у мережі опублікували перший трейлер, де фрагментами показали злочини головного героя.

Зйомками фільму займалась кінокомпанія Solstice Studios, яка й презентувала в ютубі трейлер. Створення кінострічки "Несамовитий" відбулось ще влітку 2019 року. Більшість сцен авторам проєкту вдалось зняти у час пік в Новому Орлеані. 

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За сюжетом, дівчина Рейчел випадково зустрічає на дорозі таємничого незнайомця. Поспішаючи на роботу, вона обганяє його авто, чим виводить водія з себе. Відтоді чоловік влаштовує моторошне полювання, внаслідок якого страждають близькі люди Рейчел, а також перехожі, які стають на шляху маніяка. 

Головні ролі у фільмі "Несамовитий" зіграли:

  • Рассел Кроу
  • Карен Пісторіус
  • Джиммі Сімпсон
  • Габріель Бейтман
  • Остін Макензі

Прем'єра кінострічки в США запланована на 1 липня. Очікується, що саме з цього фільму відновлять роботу американські кінотеатри. Наразі невідомо, коли трилер "Несамовитий" вийде на великий екран в Україні.

Дивіться трейдер до фільму "Несамовитий": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно
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