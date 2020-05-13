Рассел Кроу став безжальним маніяком у фільмі "Несамовитий": моторошний трейлер
Голлівудський актор Рассел Кроу приголомшив безжальністю у новому фільмі "Несамовитий" (Unhinged). Наразі у мережі опублікували перший трейлер, де фрагментами показали злочини головного героя.
Зйомками фільму займалась кінокомпанія Solstice Studios, яка й презентувала в ютубі трейлер. Створення кінострічки "Несамовитий" відбулось ще влітку 2019 року. Більшість сцен авторам проєкту вдалось зняти у час пік в Новому Орлеані.
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За сюжетом, дівчина Рейчел випадково зустрічає на дорозі таємничого незнайомця. Поспішаючи на роботу, вона обганяє його авто, чим виводить водія з себе. Відтоді чоловік влаштовує моторошне полювання, внаслідок якого страждають близькі люди Рейчел, а також перехожі, які стають на шляху маніяка.
Головні ролі у фільмі "Несамовитий" зіграли:
- Рассел Кроу
- Карен Пісторіус
- Джиммі Сімпсон
- Габріель Бейтман
- Остін Макензі
Прем'єра кінострічки в США запланована на 1 липня. Очікується, що саме з цього фільму відновлять роботу американські кінотеатри. Наразі невідомо, коли трилер "Несамовитий" вийде на великий екран в Україні.
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