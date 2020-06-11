Українські фільми про війну на Донбасі все більше викликають цікавість у міжнародних критиків. Так, днями стало відомо, що документальна кінострічка "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of dogs) отримала чудову оцінку від експертів та стала лауреатом премії Peabody Awards.

Відповідні дані опублікували на офіційному сайті премії. "Віддалений гавкіт собак" здобув перемогу Peabody Awards у номінації "Найкращий документальний фільм". За словами організаторів, зворушлива кінострічка від данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта не може нікого залишити байдужими.

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Зазначимо, що це не перша нагорода фільму. "Віддалений гавкіт собак" вже встиг отримати понад 25 відзнак на міжнародних кінофестивалях у Нідерландах, Швеції, Греції, США, Іспанії. Окрім цього, стрічка Сімона Леренґа Вільмонта була в шорт-листі премії Оскар.

Peabody AwardsЦе міжнародна премія імені Джорджа Фостера Пібоді, яку щороку вручають за внесок у розвиток масмедіа. Традиція є однією з найстаріших, адже бере свій початок з 1941 року. Переможці визначаються шляхом голосування представників Коледжу журналістики та масової комунікації в США.

Про що фільм "Віддалений гавкіт собак"

Кінострічка "Віддалений гавкіт собак" розповідає про 10-річного хлопчика Олега, який живе на Донбасі. Його звичне життя перевернулось, коли відбулась окупація частини території України, а в його рідне село прийшли військові. Живе Олег зі своєю бабусею Олександрою та не хоче покидати будинок. Але війна диктує свої правила.

Фільм став зворушливою хронологією життя дитини, де він стикається з суворою реальністю війни. Кожен кадр у "Віддаленому гавкоті собак" зачіпає за живе, тому кінострічка й отримала престижні нагороди.

Дивіться трейлер до фільму "Віддалений гавкіт собак": відео