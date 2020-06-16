Кінострічка "Бойові мистецтва. Козаки" потрапила в рейтинг найкращих проєктів турецької телекомпанії ТРТ. Фільм знімали у 2019 році на острові Хортиця, що в Запорізькій області. Наразі стрічку презентували на турецьких каналах, а проєкт отримав чималу популярність серед глядачів.

Про це розповів український посол в Туреччині Андрій Сибіга. У фейсбуці він оголосив, що фільм про бойові мистецтва українських козаків став одним з найрейтинговіших проєктів TRT.

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Зйомки кінострічки проходили у Запорізькій області, тому у відео можна побачити справжній український колорит. Упродовж 5 днів ведучий та актор Нехар Ерен жив на Запоріжжі, вивчав побут та бойову майстерність козаків. Вкінці своєрідного навчання він показав результати тренувань.

Турецька знімальна група за власною ініціативою провела зйомки на острові Хортиця та на Запоріжжі. При чому повністю занурилися у місцевий побут, тренувалися та жили за козацькими звичаями, – розповів Андрій Сибіга.

Відомо, що стрічка "Бойові мистецтва. Козаки" є частиною великого проєкту. Незар Ерен подорожує світом та створює фільм про легендарних воїнів. Кінострічка не є документальною, а більше нагадує формат реаліті-шоу. За словами актора та перекладача Яна Шипули, який також працював над проєктом, сюжет створювали просто перед зйомками.

Дивіться трейлер до фільму "Бойові мистецтва. Козаки": відео