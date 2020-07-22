Голлівудська акторка Меган Фокс не припиняє вражати своїх прихильників новими проєктами. Зірка нещодавно знялась у видовищному бойовику, який вийде на екрани із назвою Rogue ("Вигнанець"). Наразі у мережі опублікували офіційний трейлер та постер, які привернули увагу кіноманів.

Кадри нового фільму з Меган Фокс опублікували представники кінодистриб'ютора Loinsgate. За офіційними даними, прем'єра стрічки Rogue не буде переноситись через коронавірус. 28 серпня бойовик покажуть на онлайн-платформах. А от чи вийде новинка Голлівуду в кінотеатрах України, буде залежати від рішення місцевих влад.

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У центрі сюжету фільму – найманка Саманта О'Хара. Вона очолює загін солдатів та може виконувати найскладніші спецоперації. У стрічці Саманта повинна визволити з полону заручників, яких переховують у невеликому поселенні в Африці. Однак завдання найманців є дуже ризикованим, адже військові змушені будуть протистояти не тільки озброєним нападникам, але й дикій природі. І вижити зможуть у боротьбі не всі.

Дивіться трейлер до фільму Rogue: відео

Режисером бойовика виступив Майкл Бассет. А от головні ролі у фільмі отримали:

Меган Фокс

Філіп Вінчестер

Джессіка Саттон

Брендон Оре



Офіційний постер фільму з Меган Фокс / Фото Loinsgate