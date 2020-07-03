"Східняк" – стрічка, побудована на реальних історіях життя з Донбасу. Це дебютна робота режисера Андрія Іванюка, яку він зняв за своїми спогадами з війни. Прем'єра фільму в кінотеатрах відбудеться 20 серпня, а поки що в мережі з'явився його трейлер.

Скоро на екранах з'явиться ще одна кінокартина, заснована на спогадах військового, який захищав українська кордони на Донбасі. Андрій Іванюк відзняв повтометражну роуд-муві (фільм-дорогу) із зони АТО.

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Сюжет фільму

Події у фільмі розгортаються на Донбасі в наші дні. За сюжетом, двоє військових вирушають за командиром. На них чекає непростий шлях – рокадні дороги, прифронтові села та міста, блокпости, військові та цивільні. У стрічці зображується один день спілкування двох товаришів: "Бороди" та "Режисера". Це старший робітник з Донбасу та молодий інтелігент із Заходу. Ветеран бойових дій у зоні АТО розповідає глядачам про свого бойового побратима "Бороду". Прототипом "Режисера" став сам Іванюк. Поки чоловіки долатимуть дорогу, потраплятимуть у різні халепи.

Головні актори

"Бороду" у фільмі зіграв відомий український актор Богдан Бенюк, який своєю майстерністю та професіоналізмом зміг додати особливих фарб та роздинки персонажу. У "Режисера" перевтілився Анатолій Максим'юк.

Прем'єра фільму

Українська та світова прем'єра кінострічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі у 2019 році. У прокат "Східняк" мав вийти на початку літа 2020 року, проте через пандемію коронавірусу презентацію довелося відкласти. Тепер вона запланована на 20 серпня.

"Східняк" – офіційний трейлер фільму: дивіться відео онлайн