Зірка Голлівуду Скотт Адкінс зіграв в українському фільмі "Спадок брехні": трейлер

З Голлівуду до України: знаменитий актор Скотт Адкінс зіграв головну роль у захопливому бойовику "Спадок брехні". Днями у мережі презентували видовищний трейлер, який підкорив кіноманів.

"Спадок брехні": що відомо про фільм

Деталі про зйомки оприлюднили представники Держкіно на фейсбук-сторінці. За їхніми словами, "Спадок брехні" (Legacy of Lies Movie) – україно-британський проєкт, який вже 28 липня вийде у прокат. Наразі ж у мережі з'явився міжнародний трейлер фільму.

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У центрі сюжету бойовика – шпигунська історія, події якої розвиваються в Києві. Колишній агент МІ6 Мартін Бакстер змушений знову повернутись до роботи, бо тільки йому до снаги розплутати моторошну справу. Просить його про це українська журналістка Саша Степаненко, яка переконана, що секретна операція спецслужб порушувала закони. Та чи розслідування не перетвориться на виживання?

Дивіться трейлер до фільму "Спадок брехні": відео

Увагу кіноманів привернув не тільки захопливий шпигунський сюжет, але й акторський склад. Головні ролі у фільмі отримали:

Скотт Адкінс

Юлія Соболь

Онор Ніфсі

Гордон Александер

Марко Робінсон

Тетяна Носенко

Анна Буткевич

Сергій Калантай

Вільям Форсайт



Кадри зі зйомок фільму "Спадок брехні" / ​Cinema In UA

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Зйомки фільму "Спадок брехні" відбувались задовго до пандемії коронавірусу. Тому очікується, що прем'єра кінострічки від режисера Адріана Бола відбудеться без затримок 28 липня. Покази відбудуться в онлайн-кінотеатрах.

Які ролі прославили Скотта Адкінса

Британський актор Скотт Адкінс колись і уявити не міг, що стане представником Голлівуду та матиме ролі в успішних фільмах, зокрема, "Докторі Стренджі" від Marvel. З 10 років він вивчав різні види бойових мистецтв та наслідував таких культових зірок як Жан-Клод Ван Дам і Брюс Лі.

Першу роль Скотт Адкінс отримав у 1998 році в серіалі "Зона небезпеки". Наразі в його фільмографії налічуються десятки ролей, серед яких: