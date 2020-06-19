Короткометражний хорор "Відписатися" (Unsubscribe) приголомшив весь Голлівуд. Стрічку ще маловідомий режисер Крістіан Нільссон і блогер Ерік Табах зняли завдяки програмі Zoom. Фільм переглянули в кінотеатрі тільки його творці, однак це не завадило новинці кіно стати найкасовішим проєктом місяця.

Як "Відписатися" очолив кінопрокат у США

Звісно, якби на екран вийшли нові фільми Marvel або ж продовження франшизи про Джеймса Бонда творці нової стрічки не мали б такого успіху. У фейсбуці Крістіан Нільссон зізнався, що саме тому він вирішив використати умови карантину собі на користь.

До теми Найкасовіші фільми 2019 року: повний список

У розмові з блогером та актором Еріком Табахом він дійшов до думки, що будь-який фільм, який покажуть в кінотеатрі, автоматично стане найкасовішим у США. Тому креативний режисер за добу написав сценарій до короткометражного хорору та зняв його завдяки програмі Zoom. Крістіан Нільссон не витратив ані долара на це, оскільки до зйомок залучив блогерів та сам змонтував ролик.

Наступним кроком американців був сам показ фільму. Для цього вони скористались досвідом 60 – 70-их років, коли можна було орендувати кінотеатр для закритого показу свого фільму. Тому Крістіан і Ерік викупили всі квитки для показу власної короткометражки, зробивши таким чином "Відписатися" найкасовішим фільмом у США.



Фільм "Відписатися" став найкасовішим у США / Facebook / @christian.nilsson2

Що відомо про фільм "Відписатися"

Кінострічку "Відписатися" автори проєкту створили всього за кілька днів. Хорор розкаже про блогерів, які виходять відповідають на відеодзвінок загадкового інтернет-троля. Після розмови невідомий починає переслідувати усіх героїв стрічки.

Варто переглянути Найкращі бойовики із Зої Салданою, які сподобаються любителям видовищного екшну

За даними сайту The Numbers, фільм "Відписатися" опублікували в мережі, а його касові збори вже становлять 25,5 тисячі доларів. Короткометражний хорор доступний до перегляду на Vimeo, де за перегляд кіномани заплатять майже 4 долари.



Герої фільму "Відписатися" / Facebook / @christian.nilsson2

Цікаво, що ідея фільму Крістіана Нільссона дуже нагадує стрічку Unfriended, що в перекладі – "Видалити з друзів". Проєкт режисера Лівану Габріадзе вийшов у прокат у 2015 році та розповів про шестеро підлітків, на яких влаштовує полювання невідомий співрозмовник з ніком "Біллі227". Після бесіди у відеоконференції один за одним головні герої стрічки помирають.