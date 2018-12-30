Фільм "Аквамен" став одним з найприбутковіших стрічок DC Comics: дохід становить $ 822 мільйони

Американський пригодницький бойовик "Аквамен", який вийшов у прокат лише два тижні назад, вже б'є рекорди по касових зборах. За такий короткий період сума доходу сягнула 822 мільйонів доларів, що дозволило йому встановити рекорд у всесвіті DC Comics.

Про шалений дохід фантастичної американської кінострічки "Аквамен" з Джейсоном Момоа та Ембер Хьорд повідомляє видання The Mashable. За два тижні прокату касовий збір кінострічки становить 822 мільйони доларів.

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У 2017-му таку велику суму зібрав фільм "Диво-жінка", який теж був заснований на історії персонажа DC Comics. Дохід кінокартини становив 821,8 мільйона доларів. До слова, кінострічка "Диво-жінка" була на другому місці після феєричного фільму "Бетмен проти Супермена", який зібрав 873 мільйонів доларів. Тепер "Аквамен" посів друге місце у рейтингу найприбутковіших фільмів DC Comics.

За сюжетом кінострічки, Артур Каррі, який народився в сім'ї наглядача маяка, відчуває, що відрізняється від однолітків. Помираючи, його мати Атланна підтвердила його підозри, відкривши таємницю. Насправді вона – королева Атлантиди, яку давним-давно вигнали на сушу. Тому її синові Артуру судилось стати правителем семи морів. Ошелешений хлопець ще не розуміє, що на нього чекає. Він здобуває освіту в звичайній школі та паралельно розвиває свої надздібності – величезну силу і вміння розмовляти з рибами. Згодом Артур зустрічає дівчину Меру, з якою він вирушить на пошуки легендарного тризубу.