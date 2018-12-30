Фільм "Аквамен" став одним з найприбутковіших стрічок DC Comics: дохід становить $ 822 мільйони

341 Читать новость на русском
Джейсон Момоа в фільмі "Аквамен"
Джейсон Момоа в фільмі "Аквамен" / Скріншот з відеоролика

Американський пригодницький бойовик "Аквамен", який вийшов у прокат лише два тижні назад, вже б'є рекорди по касових зборах. За такий короткий період сума доходу сягнула 822 мільйонів доларів, що дозволило йому встановити рекорд у всесвіті DC Comics.

Про шалений дохід фантастичної американської кінострічки "Аквамен" з Джейсоном Момоа та Ембер Хьорд повідомляє видання The Mashable. За два тижні прокату касовий збір кінострічки становить 822 мільйони доларів.

Читайте також: "Аквамен": гра престолів на дні океану

У 2017-му таку велику суму зібрав фільм "Диво-жінка", який теж був заснований на історії персонажа DC Comics. Дохід кінокартини становив 821,8 мільйона доларів. До слова, кінострічка "Диво-жінка" була на другому місці після феєричного фільму "Бетмен проти Супермена", який зібрав 873 мільйонів доларів. Тепер "Аквамен" посів друге місце у рейтингу найприбутковіших фільмів DC Comics.

За сюжетом кінострічки, Артур Каррі, який народився в сім'ї наглядача маяка, відчуває, що відрізняється від однолітків. Помираючи, його мати Атланна підтвердила його підозри, відкривши таємницю. Насправді вона – королева Атлантиди, яку давним-давно вигнали на сушу. Тому її синові Артуру судилось стати правителем семи морів. Ошелешений хлопець ще не розуміє, що на нього чекає. Він здобуває освіту в звичайній школі та паралельно розвиває свої надздібності – величезну силу і вміння розмовляти з рибами. Згодом Артур зустрічає дівчину Меру, з якою він вирушить на пошуки легендарного тризубу.

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ембер Хьорд
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
2 січня 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
Євгенія Мазур 1696
Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
2 січня 16:27 Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
3999
Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
2 січня 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
Марія Бондар 2541
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
1 січня 17:55 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 41352
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
1 січня 17:29 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
128372
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 504
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук