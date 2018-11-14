Фільм "Дике Поле" отримав чималий успіх в прокаті: несподівані дані

Кінострічка "Дике Поле" з'явився в обмеженому прокаті 9 листопада. Всього за 4 дні фільм переглянули понад 15 тисяч людей.

Відомо, що "Дике Поле" став одним із очікуваних фільмів в Україні, адже режисер Ярослав Людигін екранізував популярну книгу Сергія Жадана "Ворошиловград". Одразу з перших днів прокату кінострічка отримала чималий успіх.

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Який касовий збір фільму "Дике Поле"

Показ фільму відбувся на 178 екранах України. Відтак чимало глядачів могли насолодитись екранізацією відомого роману Сергія Жадана. За офіційною інформацією, за 4 дні касовий збір "Дикого Поля" склав 1,37 мільйона гривень.

За такими показниками екранізація книги Сергія Жадана перевершив кінострічки "Донбас", "Позивний "Бандерас" та "Коли падають дерева".

Що відомо про "Дике Поле"

За сюжетом, головний герой кінострічки Герман повинен повернутись на Донбас. У його рідному містечку зник старший брат, а невідомі намагаються відібрати сімейний бізнес – стару бензоколонку. Герман вступає у боротьбу проти злочинців. Зловмисники захоплюють землю шматок за шматком, перетворюють її на кукурудзяні поля та залізницю в нікуди.

Кінострічка знята за романом популярного письменника Сергія Жадана "Ворошиловград". Однак як режисер, так і сам письменник стверджують, що "Дике Поле" та видання – це дві окремі історії.

Дивіться трейлер до фільму "Дике Поле" (відео):

Фільм "Дике Поле" у світі

Кінострічка "Дике Поле" вийшла не тільки в прокат в Україні, але й в світі. Саме цю кінострічку відібрали до конкурсної програми кінофестивалю "Темні ночі" у Таллінні, що пройде з 16 до 30 листопада. А вже наступного року всі українці зможуть переглянути фільм по телебаченню.