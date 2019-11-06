Фільм "Додому" отримав головний приз Одеського кінофестивалю через 5 місяців після премії

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Фільм "Додому" отримав головний приз на ОМКФ
Фільм "Додому" отримав головний приз на ОМКФ / 24 канал

Українська драматична стрічка "Додому" 2019 року, режисером якої виступив Наріман Алієв, набула неабиякого розголосу в Україні і за її межами. Так, навіть через кілька місяців після проведення ОМКФ вона отримала заслужену нагороду.

Про те, що фільм Нарімана Алієва "Додому" отримав головний приз 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, а саме – "Золотий Дюк" повідомляється на сторінці ОМКФ в фейсбуці.

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Що цікаво, для того, щоб нагородити творців кінокартини організатори спеціально виготовляли другу статуетку, адже цьогоріч найпрестижнішу нагороду отримало одразу два проєкти. Так, фільм "Додому", головну роль в якому зіграв Ахтем Сеітаблаєв, розділив перше місце зі шведсько-грузинською драмою Левана Акіна "А потім ми танцювали". Таке за всю історію Одеського кінофестивалю відбулося вперше.

Однак творці стрічки таки отримала заслужену статуетку на урочистій прем’єрі фільму у Києві. Режисер Наріман Алієв отримав нагороду з рук генерального директора ОМКФ Юлії Сінькевич, яка також претендує на пост глави Держкіно.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Фільм "Додому" Одеський кінофестиваль
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