Фільм "Додому": вийшов перший трейлер української стрічки – претендента на премію Оскар-2020

Вийшов перший трейлер української кінострічки "Додому" (Evge) режисера Нарімана Алієва, яка побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" ("Найкращий фільм іноземною мовою") на церемонії нагородження преміями Оскар-2020.

Прем'єра картини в Україні відбулася 14 липня на 10-му Одеському кінофестивалі, де фільм здобув Гран-прі "Золотий Дюк". Світова прем'єра відбулася в травні 2019 року в Каннах в рамках конкурсної програми "Особливий погляд", а в обмежений прокат у кінотеатрах стрічка надійде 7 листопада.

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Український фільм "Додому" став четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У стрічці розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Один з них помирає на початку фільму. Через це батько приїжджає в Київ, щоб забрати його назад у Крим та поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.

Зауважимо, події відбуваються на тлі сучасних українських реалій. Головні ролі виконали українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Зйомки відбувались у різних локаціях на території України.

Фільм "Додому": дивіться перший трейлер

За словами Нарімана Алієва, його головна ціль – щоб кіно "Додому" побачили як в Україні, так і за її межами.

Дякуючи Українському Оскарівському Комітету, у нас з’являється додаткова можливість вийти з проєктом на Північноамериканський майданчик. І ми зробимо все можливе, щоби бути гідним представником культурної дипломатії України в світі,

– заявив режисер.

Що відомо про Оскар-2020?92-а церемонія вручення премій Оскар призначена на 9 лютого 2020 року. Номінанти на кінопремію будуть оголошені 13 січня 2020 року. Традиційно, у грудні 2019 року з'явиться шорт-лист, у якому будуть вказані ймовірні номінанти на премію. У 2020 році церемонія проведення премії може відбутись без ведучого, як це було у 2019-му.