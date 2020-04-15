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Фільм "Дюна": в мережі з'явились перші кадри довгоочікуваної стрічки

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Перші кадри фільму "Дюна" 2020 / Фото: Vanity Fair​

Екранізація відомого роману культового письменника Френка Герберта "Дюна" вже цього року вражатиме кіноманів своїми фантастичним кадрами. Перші з них вже доступні для перегляду в американських ЗМІ.

Іменитий журнал Vanity Fair поділився з фанатами першими кадрами зі знімального майданчика фільму, над яким працює режисер Дені Вільнев. Дія книги розгортаєтья в далекому майбутньому, де головний герой Пол Атрейдес стає ватажком жителів пустелі і веде їх на війну.

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В головних ролях фільму знялись Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Зендая, Джош Бролін, Джейсон Момоа та інші. За словами Вільнева, історія "Дюни" є дуже масштабною, тому він планує розділити історію на два фільми, а події у них дещо відступатимуть від оригінальної історії в книзі. 


Перші кадри фільму "Дюна" 2020 / Фото Vanity Fair​

Варто додати, що фільм "Дюна" став другою екранізацією роману Френка Герберта, адже у 1984 році його вже випустив знаменитий Девід Лінч, який провалився в прокаті. Тому Дені Вільнев вирішив по-своєму показати історію, якій вже прогнозують успіх. Кінокартине вийде в прокат 18 грудня 2020 року, якщо не зміняться плани в кіностудії через пандемію коронавірусу. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Кіно
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