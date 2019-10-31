Фільм "Джокер" номінували на всі основні категорії Оскара-2020

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Кадр з фільму "Джокер"
Кадр з фільму "Джокер" / IMDb

Ще задовго до виходу на великий екран "Джокер" став однією із найбільш обговорюваних і очікуваних кінокартин 2019 року. Сюжет, акторський склад, зйомка – все це посприяло для того, аби він став найкасовішим фільмом у певних категоріях і був висунутий на найпрестижнішу кінопремію – Оскар.

Про те, що фільм "Джокер", який нещодавно обігнав "Дедпула" і став найкасовішим фільмом у категорії R, повідомляється на офіційному сайті видання Warner Bros.

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Після успіху "Джокера" у прокаті, зокрема, у перший вікенд, що дозволило йому обігнати "Венома", його висунули на премію Оскар. Фільм Тодда Філліпса номінували аж у 16 категоріях.

Фільм "Джокер" боротиметься за Оскар-2020 у таких категоріях:

Найкращий фільм року
Найкращий режисер (Тодд Філліпс)
Найкращий адаптований сценарій
Найкраща чоловіча роль (Хоакін Фенікс)
Найкраща чоловіча роль другого плану (Роберт де Ніро)
Найкраща жіноча роль другого плану (Зазі Бітц, Френсіс Конрой)
Найкращий акторський склад
Найкраща операторська робота
Найкраща робота художника-постановника
Найкращий монтаж
Найкращий дизайн костюмів
Найкращий звуковий монтаж
Найкращі візуальні ефекти
Найкращий звук
Найкращий грим і зачіски
Найкраща музика

З нагоди шістнадцяти номінацій "Джокера" на Оскар студія запустила кампанію, яку очолили нові постери.


Постер до фільму "Джокер" / Warner Bros.

Джокер
Постер до фільму "Джокер" / Warner Bros.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Оскар Оскар 2020
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