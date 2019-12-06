Фільм "Джокер" випустять в повторний прокат: несподівані подробиці

Після світової прем'єри фільм "Джокер" отримав чи не найвищі оцінки від кінокритиків і представників американського кінематографа. Так, навіть після завершення прокату драматичний трилер знову повернеться на великий екран, аби задовольнити всіх поціновувачів історії лиходія з коміксів DC.

Про те, що "Джокер" знову вийде у прокат в США на своїй сторінці в інстаграмі повідомив режисер фільму Тодд Філліпс.

Нагадаємо, "Джокер" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті

Кінотворець заявив, що його робота знову буде доступна до перегляду в кінотеатрах в якості IMAX.

Ми повертаємося на екрани IMAX по всій країні. Останній шанс побачити цей фільм на великому екрані (у кращому форматі). Красно дякую Американському інституту кіно за включення нашої роботи до списку найкращих фільмів року,

– написав Тодд Філліпс.

Також варто додати, що фільм "Джокер" номінували на всі основні категорії найпрестижнішої кінопремії Оскар-2020. А також картина стала переможцем Венеційського кінофестивалю. Цілком ймовірно, що Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль, отримає статуетку Оскар за найкращу чоловічу роль, адже ажіотаж навколо його бездоганної гри не стихає навіть після завершення прокату.