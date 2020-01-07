Фільм "Джокер" зібрав найбільшу кількість номінацій на премію BAFTA: повний список
Представники Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв оголосили повний список номінантів на премію BAFTA. Вручення премії відбудеться 2 лютого у Лондоні.
Цікаво, що саме картина "Джокер" представлена в 11 категоріях, серед яких – "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкраща чоловіча роль" (Хоакін Фенікс), "Найкращий сценарій" та інші.
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На другому місці за кількістю номінацій на премію BAFTA є фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. Стрічка претендує на 10 нагород. Повний список номінантів повідомлено на офіційному сайті премії BAFTA.
Номінанти премії BAFTA Awards 2019
Найкращий фільм
"Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно
"Джокер" Тодда Філліпса
"1917" Сема Мендеса
"Ірландець" Мартіна Скорсезе
"Паразити" Пон Чжун Хо
Найкращий режисер
Пон Чжун Хо ("Паразити")
Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")
Скорсезе ( "Ірландець")
Філліпс ( "Джокер")
Мендес ( "1917")
Найкращий фільм іноземною мовою
"Паразити" Пон Чжун Хо
"Біль і слава" Педро Альмодовара
"Прощання" Лулу Ван і Даніель Мелія
Найкращий актор
Хоакін Фенікс ( "Джокер")
Леонардо ДіКапріо ( "Одного разу в Голлівуді")
Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")
Джонатан Прайс ( "Два тата")
Терон Еджертон ( "Рокетмен")
Найкраща актриса
Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбні історії")
Шарліз Терон ( "Скандал")
Рене Зеллвегер ( "Джуді")
Сірша Ронан ( "Маленькі жінки")
Синтія Еріво ( "Гаррієт")
Джессі Баклі ( "Дика троянда")