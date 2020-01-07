Фільм "Джокер" зібрав найбільшу кількість номінацій на премію BAFTA: повний список

Представники Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв оголосили повний список номінантів на премію BAFTA. Вручення премії відбудеться 2 лютого у Лондоні.

Цікаво, що саме картина "Джокер" представлена в 11 категоріях, серед яких – "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкраща чоловіча роль" (Хоакін Фенікс), "Найкращий сценарій" та інші.

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На другому місці за кількістю номінацій на премію BAFTA є фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. Стрічка претендує на 10 нагород. Повний список номінантів повідомлено на офіційному сайті премії BAFTA.

Номінанти премії BAFTA Awards 2019

Найкращий фільм

"Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно

"Джокер" Тодда Філліпса

"1917" Сема Мендеса

"Ірландець" Мартіна Скорсезе

"Паразити" Пон Чжун Хо

Найкращий режисер

Пон Чжун Хо ("Паразити")

Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")

Скорсезе ( "Ірландець")

Філліпс ( "Джокер")

Мендес ( "1917")

Найкращий фільм іноземною мовою

"Паразити" Пон Чжун Хо

"Біль і слава" Педро Альмодовара

"Прощання" Лулу Ван і Даніель Мелія

Найкращий актор

Хоакін Фенікс ( "Джокер")

Леонардо ДіКапріо ( "Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")

Джонатан Прайс ( "Два тата")

Терон Еджертон ( "Рокетмен")

Найкраща актриса

Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбні історії")

Шарліз Терон ( "Скандал")

Рене Зеллвегер ( "Джуді")

Сірша Ронан ( "Маленькі жінки")

Синтія Еріво ( "Гаррієт")

Джессі Баклі ( "Дика троянда")