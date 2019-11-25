Фільм "Емма": вийшов перший трейлер комедійної драми за мотивами роману Джейн Остін

Римейки на популярні стрічки, а також екранізації культових романів користуються неабиякою популярністю у світовому кінематографі. Тому кінокомпанія Focus Features вирішила перезняти відомий фільм "Емма", який вперше побачив світ у 1996 році.

Поціновувачі творчості Джейн Остін зможуть побачити екранізацію одного з найпопулярніших її романів. "Емма" вийде у світовий прокат вже у лютому 2020 року. Зйомками стрічки зайнялася кінокомпанія Focus Features.

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За сюжетом фільму, знятим за мотивами роману, Емма Вудхаус полюбляє сватати усіх, хто її оточує. Вона – молода, багата і самовпевнена жінка, яка вважає, що відмінно розбирається в людях. Проте її припущення дасть тріщину, коли вона відмовить свою подругу Гаррієт виходити заміж за фермера і сватає її до вікарія Елтона. На її думку, вони будуть ідеальною парою, але Емма не знає, що незабаром новий обранець її подруги закохається у неї саму.



Постер до фільму "Емма" / IMDb

Головні ролі у стрічці зіграли Аня Тейлор-Джой, якій дістався образ Емми, Білл Наї, який зіграв її батька, а також Джош О'коннор, Міа Гот та інші.

В мережі обговорюють, що фільм 2020 року стане гідним конкурентом картині 1996 року, в якій головну роль зіграла Гвінет Пелтроу.

"Емма" 2020 року: дивитися трейлер до нової екранізації