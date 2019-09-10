Фільм "Форсаж: Хоббс і Шоу" побив рекорд "Месників 4"

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"Форсаж: Хоббс і Шоу"
"Форсаж: Хоббс і Шоу" / www.imdb.com

Кінострічка Девіда Літча "Форсаж: Хоббс і Шоу" зуміла побити один з кінематографічних рекордів світу. Фільм посідав перше місце за касовими зборами цілих чотири тижні, в той час як "Месники: Завершення" лише три.

Представники "Форсаж: Хоббс і Шоу" додають, що показники могли би бути ще більшими, але на прокаті позначився "мертвий сезон", повідомляє Сinemablend. Додамо, що прем’єра фільму відбулась 1 серпня 2019 року і світові касові збори трічки наразі сягають 721 мільйона доларів.

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На таке досягнення для фільму вже відреагував виконавець однієї з головних ролей Двейн Джонсон у своєму інстаграмі.

Рекорди встановлюють, щоб знову їх побити, тому я з нетерпінням чекаю наступного великого фільму, який обійде вже нас, надиратиме особисто мені дупу і відніме корону. Спасибі всім за неймовірну підтримку,
– поділився актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

 

Але кінострічка студії Marvel "Месники: Завершення" все ж досі займає першу сходинку в іншому рекорді – найкасовіший фільм 2019 року та загалом в історії кіно, побивши рекорд "Аватара".

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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