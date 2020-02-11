Фільм "Хижі пташки" з Марго Роббі стартував у прокаті гірше, ніж очікувалось

Не так сталося, як гадалося. Чи не найочікуваніший фільм 2020 року "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" стартував у кінотеатрах далеко не з таким результатом, як очікували творці.

Про це повідомляє видання Variety.

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Фільм "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" стартував в українських кінотеатрах 6 лютого, а на світові екрани вийшов наступного дня, 7 лютого. У перший вікенд у домашньому прокаті стрічка, знята за коміксами DC, зібрала всього 33,2 мільйона доларів замість очікуваних 55 мільйонів.

У світовому релізі "Хижі пташки" також не підірвали касових зборів і їхній заробіток склав 81 мільйон доларів, а не 110-120 мільйонів доларів, як очікували творці картини.

В джерелі зазначається, що лише для того, щоб окупити проєкт, у домашньому прокаті фільм "Хижі пташки" повинен зібрати не менше, ніж 100 мільйонів доларів. Однак, враховуючи низький старт, досягнути мети буде дещо проблематично.



Марго Роббі у "Хижих пташках" / IMDb