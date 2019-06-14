Фільм "Хроніки Нарнії" відновить екранізацію: над ним працюватиме оскароносний сценарист

Знаменитий сценарист Меттью Олдріч, який отримав Оскар за анімаційний фільм "Таємниця Коко" візьметься за екранізацію легендарної серії книг "Хроніки Нарнії". Американський продюсер запустить франшизу для стримінгового сервісу Netflix.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, кінокомпанія Netflix продовжує працювати над перспективними проектами, аби залучати нових клієнтів. Так, незабаром стримінговий сервіс почне працювати над франшизою серії книг "Хроніки Нарнії", яку написав англійський письменник Клайв Стейплз Льюїс.

Читайте також: Сільвестер Сталлоне з'явився у новому трейлері фільму "План втечі 3": відео

Оскароносний сценарист Меттью Олдріч створить цілий проект, який охоплюватиме фільми і серіали, основою для яких послужать сім частин творів. Виконавчими продюсерами картин стали Марк Гордон, Дугласа Грішем і Вінсент Зібер. Повнометражні стрічки та епізоди серіалів стануть спільними проектами компанії Netflix.

Варто відзначити, що у 2005 році було вперше екранізовану одну з частин циклу книг "Хроніки Нарнії" під назвою "Лев, чаклунка і чарівна шафа". Картина стала успішною, тому у 2008 та 2010 році вийшли дві інші частини – "Принц Каспіан" і "Підкорювач зорі" відповідно. Однак вони зазнали провалу, тому франшизу вирішили закрити.