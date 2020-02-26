"Історія Девіда Копперфілда": сюжет, трейлер і дата виходу екранізації на роман Чарлза Дікенса

Екранізації на легендарні романи, яким понад століття, а то й більше, лише набувають популярності. Так, вже незабаром на великий український екран вийде фільм "Історія Девіда Копперфілда", який зняли за мотивами твору Чарлза Дікенса.

Фільм "Історія Девіда Копперфілда" (The Personal History of David Copperfield) 2019 року незабаром зможе зачарувати й українського глядача.

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Над картиною працював Армандо Януччі. Він виступив режисером стрічки, а також приєднався до написання сценарію. Попри його старання та участь у створенні проєкту, основою для синопсису все ж послужив роман Чарзла Дікенса "Девід Копперфілд", який вперше побачив світ у 1850 році.

Прем'єра комедійно-драматичної стрічки в Україні запланована на 14 травня 2020 року.



Постер до фільму "Історія Девіда Копперфілда" / The Movie Db

Сюжет: Девід Копперфілд – добрий серцем чоловік, якого оточують завжди суміжно крокуючі доброта і злість, бідність і багатство, шахраї та підприємці. Його історія розпочалася у бурхливому Лондоні, де змішалися кардинально різні історії. Девід Копперфілд пройшов шлях від нікому не потрібного сироти до відомого письменника, який зумів усього досягти самотужки. А заради кохання був готовий на скажені безумства.

Актори і ролі фільму "Історія Девіда Копперфілда"

Дев Пател – Девід Копперфілд

Тільда Свінтон – Бетсі Тротвуд

Г'ю Лорі – містер Дік

Пітер Капальді – містер Мікабер

Бен Вішоу – Урія Хіп

Пол Вайтгаус – містер Пегготті

Аневрин Барнар – Джеймс Стірфорт

Дейзі Мей Куппер – жінка з сім'ї Пегготті

Історія Девіда Копперфілда: трейлер онлайн

Історія Девіда Копперфілда: трейлер українською онлайн