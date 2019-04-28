Фільм "Месники: Завершення" встановив приголомшливий касовий рекорд

Кінострічка від Marvel "Месники: Завершення" (The Avengers: Endgame) стала однією із найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Тому в прем'єрні дні чимало людей відвідали кінотеатри та побачили видовищне протистояння супергероїв із наймогутнішим лиходієм Таносом.

Як повідомляє Entertainment Weekly, такий фурор навколо виходу кінострічки повпливав на її показники в прокаті. Так, перші прем'єрні дні 24 – 26 квітня принесли авторам "Месники: Завершення" рекордні 305 мільйонів доларів. Зокрема, у Великобританії люди витратили 15,3 мільйона доларів на квитки, в Австралії – 13,9, Кореї – 14,6, Італії – 10,4, Франції – 9,6, Філіппінах та Бразилії – по 7.

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Та найбільший ажіотаж фільм "Месники: Завершення" викликав серед жителів Китаю. Там кіномани встановили приголомшливий рекорд: впродовж 2 днів касовий збір у країні доягнув 154,5 мільйона доларів.

Експерти стверджують, що це один із найбільших показників прокату фільму. Однак, зважаючи на те, що прем'єра кінострічки Marvel розпочалась у будні дні, очікується збільшення цих показників у декілька разів. За припущеннями фахівців, загальносвітові збори за перший уїк-енд складуть 900 мільйонів – 1 мільярд доларів. Відтак "Месники" мають великі шанси побити касовий рекорд "Аватара", який заробив майже 2,8 мільярда доларів.

В Україні фільм презентували 25 квітня. Наразі невідомо, скільки вітчизняних кіноманів вже встигли переглянути "Месники: Завершення".

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Завершення": відео