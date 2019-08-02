Фільм "Месники: Завершення": як Кріс Хемсворт перетворювався у Тора-товстуна – відео

Наприкінці квітня фільм "Месники: Фінал" вийшов на великий екран, зібравши за перші дні понад 300 мільйонів доларів і ставши найкасовішим в історії. Голлівудський актор Кріс Гемсворт зіграв у стрічці одного з головних героїв Тора, який постав в зовсім неочікуваному для нього образі.

На екранах Тор, який раніше міг похизуватися ідеальним тілом супергероя, з'явився з чималим животом та продемонстрував досить пасивний образ життя. За ідеєю, у скандинавського бога почалася депресія, відтак і змінився зовнішній вигляд.

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Актор Кріс Хемсворт розповів, що грати Тора, який помітно погладшав, було непросто. Виконавцю ролі доводилося щодня носити спеціальний костюм, який важив близько 30 кілограмів, і сильно парив.



Як Кріса Хемсворта готували до ролі Тора / Скріншот

На ролику видно, як команда гримерів та стилістів одягають Кріса у костюм та працюють над його макіяжем.

"Можливість зробити цю нову версію Тора – це було дуже весело і розслабляло... Але я ніколи в житті так не перегрівався", – поділився Хемсворт.

Як Кріса Хемсворта перетворювали у гладкого Тора: дивіться відео

Додамо, кінострічка від Marvel "Месники: Завершення" (The Avengers: Endgame) стала однією із найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Цікаво те, що прем'єрні дні 24 – 26 квітня принесли авторам "Месники: Завершення" рекордні 305 мільйонів доларів. Зокрема, у Великобританії люди витратили 15,3 мільйона доларів на квитки, в Австралії – 13,9, Кореї – 14,6, Італії – 10,4, Франції – 9,6, Філіппінах та Бразилії – по 7.