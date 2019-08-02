Фільм "Месники: Завершення": як Кріс Хемсворт перетворювався у Тора-товстуна – відео

528 Читать новость на русском
Тор у різних частинах фільму "Месники"
Тор у різних частинах фільму "Месники" / Колаж LifeStyle 24

Наприкінці квітня фільм "Месники: Фінал" вийшов на великий екран, зібравши за перші дні понад 300 мільйонів доларів і ставши найкасовішим в історії. Голлівудський актор Кріс Гемсворт зіграв у стрічці одного з головних героїв Тора, який постав в зовсім неочікуваному для нього образі.

На екранах Тор, який раніше міг похизуватися ідеальним тілом супергероя, з'явився з чималим животом та продемонстрував досить пасивний образ життя. За ідеєю, у скандинавського бога почалася депресія, відтак і змінився зовнішній вигляд.

Читайте також: "Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років

Актор Кріс Хемсворт розповів, що грати Тора, який помітно погладшав, було непросто. Виконавцю ролі доводилося щодня носити спеціальний костюм, який важив близько 30 кілограмів, і сильно парив. 

Як Кріса Хемсворта перетворювали у гладкого Тора
Як Кріса Хемсворта готували до ролі Тора / Скріншот

На ролику видно, як команда гримерів та стилістів одягають Кріса у костюм та працюють над його макіяжем.

"Можливість зробити цю нову версію Тора – це було дуже весело і розслабляло... Але я ніколи в житті так не перегрівався", – поділився Хемсворт.

Як Кріса Хемсворта перетворювали у гладкого Тора: дивіться відео

Додамо, кінострічка від Marvel "Месники: Завершення" (The Avengers: Endgame) стала однією із найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Цікаво те, що прем'єрні дні 24 – 26 квітня принесли авторам "Месники: Завершення" рекордні 305 мільйонів доларів. Зокрема, у Великобританії люди витратили 15,3 мільйона доларів на квитки, в Австралії – 13,9, Кореї – 14,6, Італії – 10,4, Франції – 9,6, Філіппінах та Бразилії – по 7.

blog_ava
Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
сьогодні
6404
Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
сьогодні 20:03 Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 360
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
сьогодні 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
379
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня
сьогодні 09:28 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня
1514
Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
1 серпня 19:35 Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
396
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 серпня 17:52 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 861
Новини
Більше новин
Залиште відгук