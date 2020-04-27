Фільм із Дар'єю Петрожицькою здобув міжнародну нагороду в Канаді

Українське кіно продовжує завойовувати світ. Днями стало відомо, що короткометражний фільм "Нічний Швидкий" з Дар'єю Петрожицькою у головній ролі отримав міжнародну відзнаку в Канаді.

Про це повідомили творці кінострічки у фейсбуці. Комедія Оксани та Марини Артеменко стала найкращим короткометражним фільмом місяця на Cinematography Awards.

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"Ми дуже раді, що “Нічний Швидкий” став переможцем місяця Canadian Cinematography Awards в Торонто. Але це лише перший крок, тепер ми позмагаємось за головну нагороду фестивалю серед решти 12 короткометражних фільмів, які також стали чи стануть переможцями місяця. Це перша міжнародна нагорода фільму", – зазначила Оксана Артеменко у коментарі Cinema.ua.



Український фільм "Нічний Швидкий" отримав відзнаку в Канаді / Facebook / @FilmTheNightExpress

Кінострічка "Нічний Швидкий" розповідає про загадкові події, які відбуваються у потязі напередодні Нового року. За сюжетом, головну героїню Таню садять в одне купе, знімаючи з рейсу іншого пасажира. Дівчина говорить, що вона – хірург і поспішає на дуже важливу операцію. Та під час мандрівки до неї підсідає п'яний юрист, який травмується через різке гальмування потяга. Тепер "хірург" має врятувати життя чоловіку, щоб не викликати підозр у людей. І все було б без проблем, якби дівчина була тою, за кого себе видає.

Головні ролі у короткометражному фільмі "Нічний Швидкий" виконали:

Дар’я Петрожицька

Андрій Ісаєнко

Богдан Буйлук

Наталка Кобізька

Відомо, що прем'єра короткометражного фільму була запланована на весну 2020 року в Румунії. Однак через пандемію коронавірусу кінофестиваль ClujShorts вирішили перенести.

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