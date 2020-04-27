24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Фільм із Дар'єю Петрожицькою здобув міжнародну нагороду в Канаді

-
Фільм Нічний Швидкий 2019: трейлер онлайн, актори, сюжет української короткометражки
Дар'я Петрожицька у фільмі "Нічний Швидкий": трейлер, сюжет / Пресслужба

Українське кіно продовжує завойовувати світ. Днями стало відомо, що короткометражний фільм "Нічний Швидкий" з Дар'єю Петрожицькою у головній ролі отримав міжнародну відзнаку в Канаді.

Про це повідомили творці кінострічки у фейсбуці. Комедія Оксани та Марини Артеменко стала найкращим короткометражним фільмом місяця на Cinematography Awards.

Дивіться також: 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн

"Ми дуже раді, що “Нічний Швидкий” став переможцем місяця Canadian Cinematography Awards в Торонто. Але це лише перший крок, тепер ми позмагаємось за головну нагороду фестивалю серед решти 12 короткометражних фільмів, які також стали чи стануть переможцями місяця. Це перша міжнародна нагорода фільму", – зазначила Оксана Артеменко у коментарі Cinema.ua

Український фільм
Український фільм "Нічний Швидкий" отримав відзнаку в Канаді / Facebook / @FilmTheNightExpress

Кінострічка "Нічний Швидкий" розповідає про загадкові події, які відбуваються у потязі напередодні Нового року. За сюжетом, головну героїню Таню садять в одне купе, знімаючи з рейсу іншого пасажира. Дівчина говорить, що вона – хірург і поспішає на дуже важливу операцію. Та під час мандрівки до неї підсідає п'яний юрист, який травмується через різке гальмування потяга. Тепер "хірург" має врятувати життя чоловіку, щоб не викликати підозр у людей. І все було б без проблем, якби дівчина була тою, за кого себе видає. 

Головні ролі у короткометражному фільмі "Нічний Швидкий" виконали: 

  • Дар’я Петрожицька
  • Андрій Ісаєнко
  • Богдан Буйлук
  • Наталка Кобізька

Відомо, що прем'єра короткометражного фільму була запланована на весну 2020 року в Румунії. Однак через пандемію коронавірусу кінофестиваль ClujShorts вирішили перенести. 

Дивіться трейлер до короткометражного фільму "Нічний Швидкий": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Нагороди Канада Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
сьогодні , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
Юлія Михайлова
Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні , 10:02 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз