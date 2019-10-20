Фільм "Одного разу в Голлівуді" не покажуть у Китаї: відома причина

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"Одного разу в Голлівуді"
"Одного разу в Голлівуді" / Планета кіно

Знаменитий голлівудський режисер Квентін Тарантіно категорично проти будь-яких змін у його кінострічці "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood). Відтак у Китаї за тиждень до прем'єри скасували показ фільму.

Як повідомляє Variety, причиною скандалу стало звернення доньки актора Брюса Лі до урядовців та в Національне управління китайського кінематографа. Шеннон поскаржилась, що у фільмі "Одного разу в Голлівуді" її покійного батька зобразили досить зневажливо. 

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За її словами, в одній зі сцен персонаж Брюса Лі, якого майстерно зіграв Майк Мо, і герой Бреда Пітта, який був голлівудським каскадером, вступають у жартівливий двобій. Чоловіки домовляються не бити один одного по обличчю. Однак у ключовому моменті поєдинку каскадер з силою відштовхує актора, а від його падіння на машину залишається чимале пошкодження. Шеннон Лі стверджує, що ніхто б не зміг побороти її батька, тому така сцена – це висміювання його таланту та зображення його як хвалькуватого актора і бійця.


"Одного разу в Голлівуді" не покажуть у Китаї / Планета кіно

Представники влади одразу ж звернулись до режисера Квентіна Тарантіно з проханням внести зміни в цій сцени. Однак відповіді вони так і не отримали, адже голлівудська легенда не має наміру вносити корективи в останній кінострічці в його кар'єрі. Тому за тиждень до прем'єри "Одного разу в Голлівуді" в Китаї раптово скасували показ фільму, опираючись на те, що не було виконано всіх вимог для прокату. 

Водночас інсайдери зазначають, що до заяви Шеннон Лі критикам сподобалась кінострічка та в них не було жодних зауважень до її сюжету. 

Дивіться трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді"": відео 

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?
Це одна з найочікуваніших прем'єр 2019 року, а сценарій для неї писався близько 5 років. Фільм "Одного разу в Голлівуді" розповідає про реальні події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. За сюжетом, в центрі подій – історія, пов'язана із сектантом Чарльзом Менсоном. Саме він вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А герої Бреда Пітта і Леонардо Ді Капріо стають свідками цієї жахливої події.

Зйомками фільму зайнялась кінокомпанія Sony Pictures Entertainment у співпраці з Квентіном Тарантіно. Незадовго до перших показів фільму режисер оголосив, що йде з кінематографа та хоче приділити весь свій час сім'ї.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Китай
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