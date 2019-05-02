Фільм "Одного разу в Голлівуді" покажуть на Каннському кінофестивалі

27 Читать новость на русском
Фільм "Одного разу в Голлівуді" покажуть на Каннському кінофестивалі

Одну з найбільш очікуваних кінострічок 2019 року популярного сценариста Квентіна Тарантіно внесли до конкурсної програми престижного французького кінофестивалю. Картина "Одного разу в Голлівуді" буде представлена світові вже за кілька тижнів.

Про те, що нове творіння знаменитого Тарантіно буде представлено на Каннському фестивалі повідомляє видання The Guardian.

Читайте також: З'явився перший трейлер до фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді": відео

Генеральний директор престижного французького заходу Тьєррі Фремо заявив, що дуже хвилювався з приводу того, що сценарист фільму не встигне відредагувати його до потрібної дати, однак їм все вдалося.

Ми хвилювалися, що фільм "Одного разу в Голлівуді" буде готовий лише до кінця липня, але Квентін Тарантіно не виходив з монтажної кімнати протягом чотирьох місяців і все ж довів, що він є справжнім, відданим і пунктуальним дітищем Канн! Тому він буде разом з нами в Каннах,
– заявив організатор фестивалю.

Світова прем'єра фільму відбудеться 26 липня 2019 року.

Кардр зі зйомок фільму "одного разу в Голлівуді"
Кадр зі зйомок фільму "Одного разу в Голлівуді" / IMDb

blog_ava
Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
сьогодні
9694
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Леонардо Ді Капріо Бред Пітт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 18:03 Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
319
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
сьогодні 13:05 Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
5960
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
1 травня 11:10 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3959
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1 травня 09:34 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
9653
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
30 квітня 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 2203
Новини
Більше новин
Залиште відгук