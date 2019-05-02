Фільм "Одного разу в Голлівуді" покажуть на Каннському кінофестивалі

Одну з найбільш очікуваних кінострічок 2019 року популярного сценариста Квентіна Тарантіно внесли до конкурсної програми престижного французького кінофестивалю. Картина "Одного разу в Голлівуді" буде представлена світові вже за кілька тижнів.

Про те, що нове творіння знаменитого Тарантіно буде представлено на Каннському фестивалі повідомляє видання The Guardian.

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Генеральний директор престижного французького заходу Тьєррі Фремо заявив, що дуже хвилювався з приводу того, що сценарист фільму не встигне відредагувати його до потрібної дати, однак їм все вдалося.

Ми хвилювалися, що фільм "Одного разу в Голлівуді" буде готовий лише до кінця липня, але Квентін Тарантіно не виходив з монтажної кімнати протягом чотирьох місяців і все ж довів, що він є справжнім, відданим і пунктуальним дітищем Канн! Тому він буде разом з нами в Каннах,

– заявив організатор фестивалю.

Світова прем'єра фільму відбудеться 26 липня 2019 року.



Кадр зі зйомок фільму "Одного разу в Голлівуді" / IMDb