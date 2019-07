Фільм "Одного разу в Голлівуді" позмагався з "Королем Левом" за касовий рекорд в перший вікенд

Довгоочікувана кінострічка Квентіна Таранітно, яку Україна побачить лише 15 серпня, вже б’є перші касові збори у США. За перших три дні прокату фільм спромігся зібрати в кінотеатрах 40 мільйонів доларів.

"Король Лев" студії Disney у свою чергу зібрав грандіозні 75,5 мільйона доларів за перші вихідні. Відтак, наразі "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood) займає друге місце в таблиці касових рекордів. Про це повідомляють на Variety. Рекордом для кінорежисера також стали касові збори в день прем'єри – 16,8 мільйона доларів. Такої позначки які раніше не досягав жоден з фільмів Квентіна Тарантіно.

Що цікаво, новий фільм показав найкращий результат за останні шість років і в кар'єрах Леонардо Ді Капріо і Бреда Пітта. Востаннє такий хороший результат актори застали у фільмах "Великий Гетсбі" (2013) з Ді Капріо і "Війна світів Z" (2013) з Піттом. Кінострічка вийшла у Північній Америці в 3659 кінотеатрах 26 липня. Варто очікувати, що загальні касові збори у світі матимуть гідні позиції і стануть одним з найбільших за 2019 рік.

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?

Стрічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року, а сценарій для неї писався близько 5 років. Кінокартина розповідає про події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. За сюжетом, в центрі подій стає історія, пов'язана із сектантом Чарльзом Менсоном. Саме він вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Зйомками фільму зайнялась кінокомпанія Sony Pictures Entertainment, а українська прем'єра вже відбудеться зовсім скоро – 15 серпня.

