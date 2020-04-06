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Раян Рейнольдс опублікував курйозний тизер до комедії "Персонаж": відео

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"Персонаж": нова дата виходу, трейлер, сюжет і головні актори / Пресслужба

Голлівудський актор Раян Рейнольдс привернув увагу прихильників до комедії за його участю. До фільму "Персонаж" (Free Guу) він опублікував новий тизер та назвав дату виходу кінострічки на екран.

Відео з'явилось на ютуб-каналі Раяна Рейнольдса та одразу ж привернуло увагу кіноманів. У кількасекундному ролику видно, як актор обідає в той час, як за вікном відбувається перестрілка двох бойових гелікоптерів. До курйозного фрагмента комедії "Персонаж" Раян Рейнольдс зазначив, що прем'єру кінострічки вирішили перенести з 2 липня на 11 грудня 2020 року

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Дивіться тизер до комедії "Персонаж": відео 

Що відомо про фільм "Персонаж"

У центрі сюжету нової комедії "Персонаж" – історія звичайного американця Гая. Він працює касиром у великому банку та живе за своєрідним графіком, який не передбачає якихось несподіванок. Та одного дня його банк грабують 17 разів поспіль, тоді Гай розуміє, що все життя – це всього лише спланована кимось відеогра, в якій він виконує другорядну роль. 

Віртуальний світ дає можливість персонажам робити все, що заманеться. Попри таку пропозицію Гай планує вирватись з гри і звільнити всіх від цієї віртуальної реальності. Однак навіть порятунок світу Раян Рейнольдс з режисером Шоном Леві перетворили на комедію, від якої неможливо втримати сміх. 

Головні ролі у фільмі, окрім Раяна Рейнольдса, отримали: Тайка Вайтіті, Джоді Комер, Джо Кірі, Ліл Релл Говері, Уткарш Амбудкар. У такому тандемі вони постануть на прем'єрі комедії "Персонаж", яку через коронавірус перенесли на 11 грудня 2020 року. 

Дивіться трейлер до фільму "Персонаж": відео українською

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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