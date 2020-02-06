Фільм "Пила" 2020 року: в мережі з'явився перший трейлер перезапуску культового хоррору

Легендарний фільм "Пила" ("Спіраль") не залишив байдужими жодного з поціновувачів жанру жахів. Тож, після зйомок восьми частин, кінотворці наважилися на перезапуск франшизи. Що з цього вийде – можете побачити у першому трейлері до стрічки "Пила 9" на LifeStyle 24.

Комедійний актор Кріс Рок оголосив про бажання перезапустити культову франшизу і вдихнути в неї нове "жахливе" життя ще навесні минулого року. Він сказав, що знає спосіб, як оживити історію про легендарного маніяка. Так, нова частина отримала назву "Спіраль".

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Схоже, Кріс Рок не жартував. Адже вже на початку 2020 року він разом зі сценаристами Джошем Столбергом і Пітером Голдфінгером, а також режисером Дареном Лінном Бусманом представили перший трейлер. Варто додати, що поки з сюжету промо-ролика незрозуміло, чи буде нова історія якось пов'язана з Джоном Крамером.

За сюжетом, детектив Ізекіль Зік Бенкс, якого зіграє Кріс Рок, живе в тіні свого батька, роль якого виконає Семюел Лірой Джексон, і нічим не виділяється на службі. Однак якось йому і його новому напарнику доручають розслідувати серію жорстоких вбивст. Після цього життя головного героя змінюються на 180 градусів і він починає розуміти, що перебуває на межі зі смертю.

Прем'єра стрічки "Пила" ("Спіраль") запланована на 14 травня 2020 року.

Пила 9: трейлер дивитися онлайн

Нагадаємо, перший фільм під назвою "Пила: Гра на виживання" вийшов у 2004 році. При бюджеті 1,2 мільйона доларів у перший вікенд прокату картина зібрала 18 мільйонів доларів. Загальний прибуток сягнув понад 100 мільйонів доларів. Тому творцями одразу ж було вирішено знімати сиквел "Пила 2", що вийшов у 2005 році. При бюджеті 4 мільйони фільм зібрав 144 мільйони доларів. Надалі було знято ще шість частин, остання з яких вийшла у 2017 році. Тепер фанати чекають на стрічку 2020 року.