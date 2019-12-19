Фільм "Пригоди Білла і Теда" повертається: Кіану Рівз з'явився на перших кадрах до нової частини

Серія фантастичних фільмів про пригоди двох музикантів отримає продовження майже через 30 років! До своїх ролей повернулися ті самі актори, які за цей час встигли стати культовими, Кіану Рівз і Алекс Вінтер.

На офіційній сторінці третьої частини фільму у твіттері перші кадри з'явилися напередодні, 18 грудня. Також у дописі зазначається, що прем'єра стрічки "Білл і Тед 3" запланована на 20 серпня 2020 року.

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Оригінальна назва фільму звучатиме так: Bill & Ted Face the Music. Головні ролі, традиційно, зіграють Кіану Рівз і Алекс Вінтер, а в крісла сценаристів також незмінно сіли Кріс Метсон і Ед Соломон, які створювали сюжет двох перших частин. Однак склад знімальної команди таки оновився – над режисурою працюватиме американський кінотворець Дін Парізо.

За сюжетом третьої частини "Білла і Теда", головні герої захочуть виконати пророцтво. Однак не все буде так просто, як вони розраховують. На початку шляху у них абсолютно нічого не виходитиме. Однак пізніше Білл і Тед відправляться в подорож часом і простором, де почерпнуть достатньо натхнення і знайдуть ту саму свою пісню.



Кадр з майбутнього фільму "Білл і Тед 3" / Twitter / @BillandTed3

Нагадаємо, перший фільм "Неймовірні пригоди Білла і Теда" з Куану Рівзом та Алексом Вінтером вийшов на великий екран у 1989 році. За сюжетом фільму, двоє музикантів вміють подорожувати у часі в телефонній будці. Другий епізод фантастичної франшизи "Нові пригоди Білла і Теда" вийшов у 1991 році. У ньому головним героям напророчили, що вони напишуть пісню, яка змінить весь світ.



Кадр з майбутнього фільму "Білл і Тед 3" / Twitter / @BillandTed3