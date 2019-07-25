Фільм про блогерку К'яру Ферраньї покажуть на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському кінофестивалі 2019, який розпочнеться 28 серпня і триватиме до 7 серпня на італійському острові Лідо, покажуть документальний фільм про популярну блогерку, дизайнерку та інфлюенсерку К'яру Ферраньї.

Про це Ферраньї, за якою у мережі стежать 17 мільйонів підписників, повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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К'яру визнано найуспішнішою інфлюенсеркою, її впізнають у всьому світі, а дизайнери очікують те, що вона вдягне їхній одяг. 32-річна Ферраньї користується чималою популярністю.

Однак колись у 21 вона вивчала міжнародне право в університеті у Бокконі і жила у 40-метровій однокімнатній квартирі. Тоді майбутня зірка підробляла і отримувала власні гроші, працюючи моделлю.За її словами, близько 10 років тому вона завжди малювалася чорною підводкою для очей і мала скуйовджене волосся. У ті часи К'яра інвестувала усі свої гроші у дизайнерські сумки і на подорожі, створювала образи в мас-маркетах та лише мріяла про успішну кар'єру.

Цікавий факт: Ферраньї стала популярною у 2009 році завдяки своєму блогу The Blonde Salad. Тоді дівчина зустрічалася з Ріккардо Поццолі, який найімовірніше сам придумав стратегію розвитку і привів блог коханої до комерційного успіху. Однак їхні стосунки протривали не довше, ніж 6 років. Розставання, за словами блогерки, стало складним для неї. Додамо, що разом з цим екс-бойфренд залишився бізнес-партнером К'яри. Зараз жінка живе у шлюбі з репером Fedez, з яким вони виховують спільного сина Лео.

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Так, документальний фільм про життя К'яри Ферраньї ⁣"Chiara Ferragni – Unposted" буде показано на Венеційському міжнародному кінофестивалі, який вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів.

Зірку у коментарях першим привітав її коханий Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Лючія): "Супер, пишаюся!". Інші прихильники також привітали К'яру та поцікавилися, якою мовою буде стрічка.

Що відомо про Венеційський кінофестиваль?Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.