Фільм про фільм: канал HBO покаже дві години залаштунків "Гри престолів"

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"Гра престолів"
"Гра престолів" / www.hbo.com

Американський канал HBO, який з 2011 року займається створенням і випуском найпопулярнішого серіалу "Гра престолів", вирішив потішити фанатів новою стрічкою. У ній покажуть весь знімальний процес останнього 8 сезону серіалу.

Документальний фільм про "Гру престолів" вийде на екрани через тиждень після фінального епізоду, 26 травня. Оскільки останній сезон серіалу обіцяють зробити вражаючим, творці стрічки наважились на створення власне залаштунків фільму, які повністю покажуть весь знімальний процес і розкриють інші цікаві подробиці.

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Хронометраж фільму "Гра престолів: Остання варта" (Game of Thrones: The Last Watch) матиме дві години і він обіцяє бути чимось більшим, ніж "фільм про фільм". Режисери серіалу і фільму обіцяють, що глядачі матимуть змогу побачити, як актори і знімальна група працювали в екстремальних погодних умовах, берегли таємницю фіналу від настирливих фанатів та багато іншого.

Це набагато більше, ніж документальний фільм про "створення". Це кумедна, жахлива історія, розказана з дотепністю і близькістю, про гірко-солодке задоволення від того, що означає створити світ, а потім доводиться попрощатися з ним,
– йдеться на сайті HBO.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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