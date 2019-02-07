Фільм про Голодомор в Україні позмагається за головний приз кінофестивалю Берлінаре

У столиці Німеччини 7 лютого розпочинається один з найпрестижніших кінофестивалів у світі – Берлінале. В основній програмі серед фільмів з 25 країн світу покажуть стрічку про Голодомор в Україні "Гарет Джонс".

Це фільм польської режисерки Агнешки Голланд, створений за підтримки вітчизняного Держкіно спільно з Польщею та Великою Британією. Головні ролі зіграли Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Яків Ткаченко, Олег Драч та інші.

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Сюжет фільму. Стрічка розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який під час візиту у 1930-х роках до СРСР познайомився з журналісткою Адою Брукс, яка відкриває йому очі на жорстокість радянського режиму. Гарет, попри смертельні загрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: жорстку цензуру, масові репресії і Голодомор.

Кіномитці стверджують – стрічка має всі шанси отримати головний приз конкурсу "Золотого ведмедя". Його володаря оголосять 16-го лютого.

Зазначимо, що прем'єра в Україні, ймовірно, відбудеться 29 листопада 2019 року.