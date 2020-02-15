Фільм про молодого адвоката, який рятує вбивцю: сюжет і трейлер драми "Справа Колліні"

Вже незабаром, 27 лютого, в український прокат вийде кримінальна драма "Справа Колліні", знята за мотивами світового бестселера. Про сюжет і трейлер стрічки читайте далі на LifeStyle 24.

Фільм "Справа Колліні" (німецькою – Der Fall Collini) знятий у стилі детективного трилера з присмаком криміналу. За екранізацію популярної у всьому світі однойменної книги Фердінанда фон Шіраха взявся німецький режисер Марко Кройцпайнтнер. Сценарій до стрічки адаптували Крістіан Цюберт, Роберт Голд і Йенс-Фредерік Отто.

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Фільм обіцяє бути непередбачуваним, а творці запевняють, що під час перегляду глядачі відчуватимуть, як сюжет тримає їх в напрузі.

Події фільму "Справа Колліні" розгортаються навколо пенсіонера Фабріціо. Нещодавно тихий, не надто примітний чоловік завершив працювати і повинен був насолоджуватися спокійними днями старості вдома. Однак, несподівано навіть для себе, чоловік вбиває відомого промисловця Ханса Майера в одному з найексклюзивніших готелів Берліна. Звісно, його засуджують і саджають до в'язниці.

За справу пенсіонера береться молодий адвокат Каспар Лейнен, який має намір розпочати кар'єру з виправдувального вердикту. Проте, на його величезне здивування, звинувачений зізнається у злочині. Малодосвідчений адвокат розуміє, що його геніальний план щодо будування кар'єри на межі краху. Однак найцікавіше розпочинається тоді, коли пенсіонер Фабріціо приховує мотиви вбивства, а адвокат Каспер знаходить зачіпку. Молодий фахівець несподівано дізнається, що він має справу з найбільшим судовим скандалом Німеччини.

Головні ролі у фільмі зіграли Франко Неро, Олександра Марія Лара, Еліас Ем Барек і Янніс Нівьонер.

Прем'єра фільму "Справа Колліні" в Україні запланована на 27 лютого.

Справа Колліні: трейлер українською дивитися онлайн