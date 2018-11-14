Фільм "Пташиний короб" з Сандрою Буллок побив рекорд за переглядами на Netflix

Фільм жахів "Пташиний короб" (Bird Box) з Сандрою Буллок у головній ролі за перший тиждень трансляції після публікації 21 грудня подивилися понад 45 мільйонів підписників стрімінгового сервісу Netflix.

Така кількість переглядів стала рекордною за всю історію стримінгового сервісу. Про це повідомили на офіційній сторінці Netflix у Twitter.

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В сюжеті фільму розповідається про те, як люди масово почали скоювати самогубства. Це відбулося у результаті того, що на планеті з'явилися небезпечні створіння, на яких не можна дивитися, адже це призводило до самогубства. В основі йдеться історія жінки Мелорі, яку зіграла акторка Сандра Буллок.

Так, Мелорі на початку стрічки з'являється вагітною і на її очах сестра (яку зіграла Сара Полсон) побачила щось страхітливе і кинулася під авто. Героїня Буллок знаходить прихисток і з іншими жителями міста, що вижили, і намагаються зрозуміти те, що відбувається у світі. У результаті, стало відомо, що для порятунку – треба зав'язувати собі очі і орієнтуватися на слух. Лише це може врятувати від загибелі.

Згодом Мелорі почала шукати прихисток для себе, свого сина і дівчинки, яка народилася за пару хвилин до смерті подруги головної героїні. Відтак, молода мама з дітьми мала складну подорож, яка тримала усіх глядачів у справжній напрузі протягом перегляду фільму режисера Сюзанни Бір.

Фільм "Пташиний короб": дивіться трейлер

Додамо, що фантастичний фільм жахів Bird Box ("Пташиний короб") знятий за однойменною книгою Джоша Малермана і виглядає своєрідним продовженням фільму A Quiet Place ( "Тихе місце") Джона Красінскі.