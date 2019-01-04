Фільм "Щоденник пам'яті" стане мюзиклом: несподівані деталі

Популярна американська кінострічка "Щоденник пам'яті" (The Notebook), яка розчулила не одного кіномана, отримає новий формат. Сюжет фільму стане основою для нового мюзиклу.

Режисери часто полюбляють давати друге життя легендарним фільмам, створюючи на їх основі спектаклі або ж мюзикли. Невдовзі всі прихильники романтичної кінострічки "Щоденник пам'яті" зможуть переглянути бродвейський мюзикл про головних героїв драми.

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Несподівані деталі розповіла співачка та композитор Інгрід Майкельсон у програмі NBC Today, передає The Guardian. Як виявилось, зірка вже майже рік працює над адаптацією відомого сюжету. Допомагає їй в цьому сценарист Бека Брунстеттер.

Відомо, що мюзикл за мотивами драми "Щоденник пам'яті" презентують на сцені Бродвейського театру в Нью-Йорку. Дату прем'єри автори проекту наразі не розголошують. Не відомі й імена акторів, які зіграють легендарні ролі зі "Щоденника пам'яті".



Фільм "Щоденник пам'яті" стане мюзиклом / moviestape.net

До слова, знаменита драма з'явилась на телеекранах ще в 2004 році. Фільм отримав чималий успіх в прокаті та й досі є популярним серед кіноманів.

"Щоденник пам'яті" розповідає історію закоханої пари – аристократки Еллі та хлопця з бідної родини Ноя. Ще в роки своєї юності, в 1940 роки, вони закохуються одне в одного. Однак їхнє кохання повинно пройти через складні життєві перипетії, які здолати може не кожен. Головні ролі у фільмі виконали Райан Гослінг та Рейчел МакАдамс.

Дивіться трейлер до фільму "Щоденник пам'яті" (відео):