Фільм "Скло": сюжет і трейлер найочікуванішої стрічки січня

17 січня 2019 року на екрани кінотеатрів виходить різножанровий фільм "Скло". Стрічка поєднала у собі детектив, драму, трилер та фантастику. "Скло" – це сиквел до відомих кінострічок "Невразливий" (2000) та "Спліт" (2016).

Режисером американського психологічного трилера став М. Найт Ш'ямалан. Головні ролі у картині виконують Сара Полсон, Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Семюел Л. Джексон та інші.

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Сюжет фільму "Скло":

Детектив розповідає про небезпечних злочинців, у яких є проблеми з розладами особистості. Усі троє перебувають у психіатричній лікарні. Один з них вважає себе супергероєм, не зважаючи на те, що він старіє. Інший – терорист-інвалід "Містер Скло".

На противагу їм, третій злочинець є неабияк небезпечним, адже у ньому вживається 23 різних особистості, які боряться між собою. Що чекає на в'язнів Девіда Дана, Елайджу Прайса та Кевіна Крамба у межах медичного закладу – дивіться у кінотеатрах з 17 січня 2019 року.

Дивіться трейлер фільму "Скло":