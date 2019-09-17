Фільм "Стриптизерки": як виглядає головна шахрайка у реальному житті – фото 18+

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Дженніфер Лопес зіграла Саманту Барбаш
Дженніфер Лопес зіграла Саманту Барбаш / Колаж LifeStyle 24

12 вересня в Україні відбулась довгоочікувана прем'єра фільму Лорін Скафарії – "Стриптизерки", або "Шахрайки з Волл-стріт" (англійською – Hustlers). головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Констанс Ву, Cardi B та інші. Стрічка заснована на реальних подіях. Як виглядає організаторка афери у реальному житті – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

У фільмі "Стриптизерки" йдеться про танцівниць в нічних клубах, які були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів, і організували шахрайську схему. Дівчата-стриптизерки влаштовували багатіям з Волл-Стріт незабутній відпочинок з танцями і випивкою, а під час розваг жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні кредитні картки.

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Схему грабунку описала журналістка Джессіка Пресслер, яка після публікації статті стала знаменитою. За її даними, жінки й справді відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Стриптизерки збагачувались з 2008 до 2014 року, а суми за одну афери сягали 135 тисяч доларів.

Дженніфер Лопес зіграла організаторку афери – Саманту Барбаш, яка була дуже авторитетною серед дівчат у реальному житті. Їй зараз 45 років і вона працює власницею спа-центру. Барбаш почала танцювати на пілоні у 19 років, а згодом працювала хостес у нічному клубі Scores Gentleman’s Club у Челсі, Нью-Йорк. Як йшлося у матеріалі Пресслер, Саманта вербувала молодих дівчат у свою шахрайську схему. 

Всі хотіли попрацювати з Самантою. Тому що у неї було багато клієнтів і вона вміла добре працювати,
– розповіла інша аферистка Розі (її зіграла Констанс Ву) в інтерв'ю з журналісткою.

 

Саманта Барбаш була матір'ю-одиначкою, яка виховувала сина. 

"Пограбування банкірів за те, що вони грабують Волл-стріт, чи що завгодно – це ніколи не приходило мені на думку. Я лише думала про те, що я одинока мама, і мені потрібно підтримувати сина" – розповідала аферистка виданню The Sun.

саманта барбаш
Саманта Барбаш / Instagram / @iam_missfoxita

Барбаш також негативно коментує вихід фільму "Стриптизерки". Саманта звинувачує продюсерів і Дженніфер Лопес у тому, що вони без дозволу зображують її історію життя. 

Вона (Джей Ло) насправді неправильно представляє мене. Я ніколи не була стриптизеркою. Це наклеп на героїню,
– заявила шахрайка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Фільм "Стриптизерки": дивіться трейлер

 

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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