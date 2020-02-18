Фільм "Толока" за віршем Шевченка: сюжет, трейлер і дата виходу

Український фільм "Толока", знятий за мотивами балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини", вже незабаром вийде на великий український екран. Життя у культовий вірш 1848 року вдихнув режисер Михайло Іллєнко.

Передісторія створення фільму "Толока" бере свій початок ще у 2004 році, хоч ідея зародилася ще у 1967 році. Режисер Михайло Іллєнко розповів про ціль створити таку екранізацію у листі своєму другові, чим візуалізував мрію. Втім, впевнені кроки на шляху до мети було зроблено у 2012 році.

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Тоді фільм брав участь у конкурсі Держкіно України, в якому йому, на жаль, не вдалося перемогти. Проте вже у 2013 році ідея була гідно оцінена і отримала дозвіл на державне фінансування.

За сценарій до фільму також сів Михайло Іллєнко, а от в кріслах продюсерів вмостилися також Пилип Іллєнко, Андрій Різоль і Маріанна Новікова.

Сюжет фільму "Толока": в баладі Шевченка розповідається про Катерину, якій вдалося заполонити серця трьох козаків. У фільмі 2020 року вона також постає головною героїнею, яка довіряє своє життя долі. Дівчина пообіцяла вийти заміж за того хлопця, якому вдасться визволити її брата з полону. Під час виконання бажання Катерини двоє козаків гинуть, а третьому все ж вдається врятувати брата дівчини, який виявляється її коханим. До слова, у вірші Катерині доведеться чекати на своє кохання не одне століття, не втрачаючи надії та не старіючи крізь роки.

Балада Шевченка і фільм Іллєнка ніби притча про долю України. Кожне випробування Катерининої сили ніби розповідає про долю та життя українців, які намагаються не втрачати віру.

Прем'єра фільму "Толока" запланована на 12 березня.

Актори і ролі фільму "Толока"

Іванна Іллєнко – Катерина

Дмитро Лінартович – Іван

Богдан Бенюк – Ломака

Сергій Романюк – Бригадир

Олег Примогенов – Генерал

Мирослав Гай – Кайсак Бабай

Тетяна Нагірняк – Ізольда

Євгенія Конюх – Маруся

Василь Кухарський – Семен Босий

Костянтин Войтенко – Іван Голий

Дмитро Рибалевський – Василь

Юрко Іллєнко – Тристан у 5 років

Олександр Терещенко – Тристан у 19 років

Толока: трейлер українського фільму дивитися онлайн

Толока: трейлер українського фільму дивитися онлайн