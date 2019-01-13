Фільм жахів "Пункт призначення" отримає продовження: несподівані подробиці

Студія New Line Cinema запустила в розробку перезапуск хоррор-фільму "Пункт призначення". Сценаристи Патрік Мелтон і Маркус Данстен, які працювали над чотирма частинами "Пили", збираються написати сценарій до стрічки.

Про це повідомляє видання Varierty.

Читайте також: Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків

Наразі студія залишає у таємниці будь-які подробиці щодо акторського складу і сюжету перезапуску. У серії фільмів "Пункт призначення" головні герої передбачають катастрофи і намагаються уникнути смерті. Франшиза з п'яти стрічок принесла творцям близько 666 мільйонів доларів.

Крім того, актор Девон Сава, який знявся у першій частині фільму у 2000 році, 11 січня написав у Twitter, що йому цікаво буде подивитися перезавантаження фільму.

"Так-Так. Майже кожен фільм "Пункту призначення" відтоді був дуже цікавим. Я не можу дочекатися перезавантаження. Ідея не має собі рівних, і, ймовірно, є якийсь великий молодий талант, готовий... випередити план смерті", – зазначив Девон.