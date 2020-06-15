Поки кінотеатри в Україні ще не відновили свою роботу, журналісти LifeStyle 24 пропонують переглянути кінострічки, які вже встигли оцінити глядачі. Сервіс IMDb підібрав 250 фільмів, які отримали найбільше схвальних відгуків від кіноманів.

Як відомо, IMDb вже давно є своєрідним довідником, де кожен може не тільки оцінити фільм після перегляду, але й переглянути відгуки на новинки кіно. Тому сервіс й отримав таку популярність у мережі, а його рейтинги не викликають сумнівів.

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Пропонуємо переглянути список найкращих фільмів, які варто переглянути кожному. У рейтингу IMDb є як культові стрічки, що вже давно підкорили кіноманів, так і новинки Голлівуду.

250 найкращих фільмів за версією IMDb: список

"Втеча з Шоушенка" (1994) – драма

"Хрещений батько" (1972) – кримінал

"Хрещений батько 2" (1974) – кримінал

"Темний лицар" (2008) – фантастика, бойовик

"12 розгніваних чоловіків" (1957) – кримінал, драма

"Список Шиндлера" (1993) – історична драма

"Володар Перснів: Повернення короля" (2003) – пригодницьке фентезі

"Кримінальне чтиво" (1994) – кримінал, драма

"Хороший, поганий, злий" (1966) – вестерн, бойовик

"Володар Перснів: Братерство Персня" (2001) – фентезі, бойовик

"Бійцівський клуб" (1999 – драма

"Форрест Ґамп" (1994) – драма, мелодрама

"Початок" (2010) – фантастика, трилер

"Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь" (1980) – фантастика, бойовик

"Володар Перснів: Дві вежі" (2002) – фентезі, драма

"Матриця" (1999) – фантастика, бойовик

"Славні хлопці" (1990) – біографічна драма

"Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975) – драма

"Сім самураїв" (1954) – пригодницький бойовик

"Сім" (1995) – детектив, драма

"Життя прекрасне" (1997) – комедія

"Місто Бога" (2002) – драма

"Мовчання ягнят" (1991) – трилер, детектив

"Це дивовижне життя" (1946) – сімейна драма

"Зоряні війни. Епізод IV. Нова надія" (1977) – фентезі, бойовик

"Врятувати рядового Раяна" (1998) – військова драма

"Паразити" (2019) – драма, трилер

Дивіться трейлер до фільму "Паразити": відео

"Сен та Чіхіро в полоні у духів" (2001) – мультфільм

"Зелена миля" (1999) – кримінал, драма

"Інтерстеллар" (2014) – фентезі, драма

"Леон" (1994) – бойовик, кримінал

"Звичайні підозрювані" (1995) – детектив

"Харакірі" (1962) – бойовик

"Король Лев" (1994) – пригодницький мультфільм

"Піаніст" (2002) – біографічна драма

"Американська історія Ікс" (1998) – драма

"Назад у майбутнє" (1985) – пригодницька комедія, фентезі

"Термінатор 2: Судний день" (1991) – бойовик, фентезі

"Нові часи" (1936) – комедія, драма

"Психо" (1960) – жахи, детектив

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"Гладіатор" (2000) – історична драма

"Вогні великого міста" (1931) – комедія

"Відступники" (2006) – кримінал, драма

"Недоторканні" (2011) – комедія

"Одержимість" (2014) – драма

"Престиж" (2006) – фентезі, драма

"Якось на Дикому Заході" (1968) – вестерн, бойовик

"Могила світлячків" (1988) – аніме

"Касабланка" (1942) – військова драма

"Вікно у двір" (1954) – детектив

"Новий кінотеатр "Парадізо" (1988) – драма

"Чужий" (1979) – фантастика, жахи

"Апокаліпсис сьогодні" (1979) – військова драма

"Джокер" (2019) – кримінал, драма



Фільм "Джокер" / Фото Планета Кіно

"Пам'ятай" (2000) – детектив

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" (1981) – пригодницький бойовик

"Великий диктатор" (1940) – комедія

"Життя інших" (2006) – драма, детектив

"Джанґо вільний" (2012) – вестерн, бойовик

"Шляхи слави" (1957) – військова драма

"Сяйво" (1980) – жахи, трилер

"Месники: Війна нескінченності" (2018) – фантастика, бойовик

"ВОЛЛ-І" (2008) – пригодницький мультфільм

"Бульвар Сансет" (1950) – драма

"Людина-павук: Навколо всесвіту" (2018) – фантастика, мультфільм

"Принцеса Мононоке" (1997) – аніме

"Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися й полюбив атомну бомбу" (1964) – комедія

"Олдбой" (2003) – бойовик, детектив

"Свідок обвинувачення" (1957) – кримінальна драма

"Темний лицар повертається" (2012) – фантастика, бойовик

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"Месники: Завершення" (2019) – фантастика, бойовик

"Одного разу в Америці" (1984) – кримінальна драма

"Чужі" (1986) – фантастика, жахи

"Твоє ім'я" (2016) – аніме

"Коко" (2017) – мультфільм

"Краса по-американськи" – драма

"Хоробре серце" (1995) – історична драма

"Підводний човен" (1981) – пригодницька драма, трилер

"3 ідіоти" (2009) – комедія

"Історія іграшок" (1995) – пригодницький мультфільм

"Рай та пекло" (1963) – детектив

"Зірочки на землі" (2007) – сімейна драма

"Амадей" (1984) – історична драма

"Ананд" (1971) – мюзикл

"Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая" (1983) – фантастика, бойовик

"Скажені пси" (1992) – трилер

"Безславні виродки" (2009) – історична драма, бойовик

"1917" (2019) – військова драма

Дивіться трейлер до фільму "1917": відео

"Розумник Вілл Гантінґ" (1997) – драма

"2001 рік: Космічна Одіссея" (1968) – фентезі

"Запаморочення" (1958) – детектив

"Реквієм за мрією" (2000) – драма

"М: місто шукає вбивцю" (1931) – детектив

"Боротьба" (2016) – драма

"Капернаум" (2018) – драма

"Вічне сяйво чистого розуму" (2004) – фентезі, драма

"Громадянин Кейн" (1941) – детектив

"Полювання" (2012) – драма

"Суцільнометалева оболонка" (1987) – військова драма

"Викрадачі велосипедів" (1948) – драма

"На північ через північний захід" (1959) – детектив

"Механічний апельсин" (1971) – фентезі, кримінал

"Малюк" (1921) – комедія

"Великий куш" (2000) – комедія

"Співаючи під дощем" (1952) – мюзикл

"Обличчя зі шрамом" (1983) – кримінал, драма

"Таксист" (1976) – кримінал, драма

"Амелі" (2001) – комедія, мелодрама

"Лоуренс Аравійський" (1962) – пригодницька драма

"Історія іграшок 3" (2010) – пригодницький мультфільм

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"Афера" (1973) – кримінальна комедія

"Жити" (1985) – драма

"Метрополіс" (1927) – фантастика, драма

"Надер і Симін: Розлучення" (2011) – драма

"На декілька доларів більше" (1965) – бойовик

"Подвійна страховка" (1944) – фільм-нуар

"Квартира" (1960) – комедія

"Пожежі" (2010) – драма, детектив

"Вбити пересмішника" (1962): – кримінал

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989) – пригодницький бойовик

"Вперед і вгору" (2009) – мультфільм

"Таємниці Лос-Анджелеса" (1997) – кримінал, драма

"Протистояння" (1995) – кримінал, драма

"Монті Пайтон і Священний Грааль" (1975) – комедія, фентезі

"Міцний горішок" (1988) – бойовик

"Расьомон" (1950) – кримінал, драма

"Іди і дивись" (1985) – драма

"Охоронець" (1961) – бойовик

"Бетмен: Початок" (2005) – бойовик, фентезі

"Зелена книга" (2018) – біографічна драма

Дивіться трейлер до фільму "Зелена книга": відео

"Діти небес" (1997) – драма

"Бункер" (2004) – біографічна драма

"‎Непрощений" (1992) – драма

"У джазі тільки дівчата" (1959) – комедія

"Мандрівний замок Хаула" (2004) – аніме

"Ран" (1985) – бойовик

"Велика втеча" (1963) – пригодницька драма

"Ігри розуму" (2001) – біографічна драма

"Все про Єву" (1950) – драма

"Казино" (1995) – кримінальна драма

"Лабіринт Фавна" (2006) – драма

"Таємниця в його очах" (2009) – детектив

"Вовк з Волл-стріт" (2013) – біографічна драма

"Мій сусід Тоторо" (1988) – аніме

"Карти, гроші та два стволи" (1998) – бойовик, комедія

"Скажений бик" (1980) – біографічна драма

"Скарби Сьєрра-Мадре" (1948) – вестерн

"Нюрнберзький процес" (1961) – військова драма

"Нафта" (2007) – драма

"Мій батько і мій син" (2005) – сімейна драма

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"Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" (2017) – кримінал, драма

"Золота лихоманка" (1925) – пригодницька комедія

"У випадку вбивства наберіть "М" (1954) – кримінал

"Китайський квартал" (1974) – детектив

"V означає Вендетта" (2006) – трилер

"Сьома печатка" (1957) – драма, фентезі

"Старим тут не місце" (2007) – кримінал

"Думками навиворіт" (2015) – мультфільм

"Острів проклятих" (2010) – детектив

"Воїн" (2011) – спортивна драма

"Людина-слон" (1980) – біографічна драма

"На голці" (1996) – драма

"Шосте чуття" (1999) – трилер

"Щось" (1982) – жахи

"Парк Юрського періоду" (1993) – фантастика, бойовик

"Віднесені вітром" (1939) – драма

"Кімната" (2015) – драма

"Сунична галявина" (1957) – драма

"Той, хто біжить по лезу" (1982) – трилер

"У пошуках Немо" (2003) – мультфільм

"Міст через річку Квай" (1957) – пригодницька драма

"Сталкер" (1979) – детектив, фантастика

"Шоу Трумана" (1998) – комедія

"Убити Білла" (2003) – бойовик

"У порту" (1954) – трилер

"Фарґо" (1996) – трилер

"Третя людина" (1949) – фільм-нуар

"Ґран Торіно" (2008) – драма

"Токійська повість" (1953) – драма

"Мисливець на оленів" (1978) – драма

"Спогади про вбивство" (2003) – бойовик

"Дикі історії" (2014) – комедія

"‎Клаус" (2019) – мультфільм

"‎Бандит" (1996) – кримінал. трилер

"Стріляйте в піаніста" (2018) – трилер

"Мері та Макс" (2009) – мультфільм

"Великий Лебовський" (1998) – комедія

"В ім'я батька" (1993) – біографічна драма

"‎Загублена" (2014) – трилер, детектив

"З міркувань совісті" (2016) – біографічна драма

"Готель "Ґранд Будапешт" (2014) – комедія



"Готель "Ґранд Будапешт" / Фото IMDb

"Персона" (1966) – драма

"Перед сходом сонця" (1995) – драма

"Спіймай мене, якщо зможеш" (2002) – комедія, кримінал

"Аутсайдери" (2019) – біографічна драма

"Бути чи не бути" (1942) – комедія

"Генерал" (1926) – бойовик

"Як приборкати дракона" (2010) – мультфільм

"Містер Сміт вирушає до Вашингтону" (1939) – комедія

"Шерлок-молодший" (1924) – бойовик, комедія

"Полонянки" (2013) – кримінал

"12 років рабства" (2013) – драма

"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015) – фентезі, бойовик

"Холоднокровний Люк Cool" (1967) – кримінал

"Баррі Ліндон" (1975) – драма

"Телемережа" (1976) – драма

"Залишся зі мною" (1986) – драма

"Плата за страх" (1953) – трилер

"Тепер я йду у дику далечінь" (2007) – драма

"Крихітка на мільйон доларів" (2004) – спортивна драма

"Хатіко: Вірний друг" (2009) – драма

"Життя Браяна за Монті Пайтон" (1979) – комедія

"Бен-Гур" (1959) – історична драма

"Взвод" (1986) – військова драма

"Гонка" (2013) – драма

"Товариство мертвих поетів" (1989) – драма

"Лоґан: Росомаха" (2017) – фентезі, бойовик

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" (2011) – фентезі

"Страсті Жанни д'Арк" (1928) – історична драма

"Андрій Рубльов" (1966) – біографічна драма

"Чотириста ударів" (1959) – кримінал, драма

"Готель "Руанда" (2004) – біографічна драма

"Служниця" (2016) – трилер

"Сука-любов" (2000) – трилер

"У центрі уваги" (2015) – біографічна драма

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"Колір шафрану" (2006) – комедія

"Навсікая з Долини Вітрів" (1984) – аніме

"Роккі" (1976) – драма

"Ребекка" (1940) – детектив

"Корпорація монстрів" (2001) – мультфільм

"Ненависть" (1995) – кримінал

"Портрет дівчини у вогні" (2019) – драма

"Це сталося якось вночі" (1934) – комедія

"Банди Вассейпура" (2012) – бойовик

"Любовний настрій" (2000) – мелодрама

"Перед заходом сонця" (2004) – драма

"Париж, Техас" (1984) – драма

"Прислуга" (2011) – драма

"Принцеса-наречена" (1987) – фентезі

"Невидимий гість" (2016) – кримінал, детектив

"Видимість" (2015) – кримінал

"Термінатор" (1984) – бойовик, фентезі

"Мандарини" (2013) – драма

"Буч Кессіді і Санденс Кід" (1969) – драма

"Замок інтриг" (1957) – драма

"Аладдін" (1992) – сімейний, пригоди

"Фанні та Александер" (2014) – драма

"Горе-вимагачі" (2000) – комедія

"Уперед, Індіє!" (2007) – драма