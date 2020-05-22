Над фільмом "Аватар 2" відновлюють роботу після пандемії: куди на зйомки відправиться команда

Навіть у Голлівуді всі поступово повертаються до роботи після двох місяців карантину. Пандемія коронавірусу ще не вщухла, але карантинні обмеження все більше послаблюються, тому такий фільм, як "Аватар 2" вже планує продовження зйомок.

Режисером сиквелут став Джон Ландау, який у 2009 році випустив свій революційний оригінальний фільм "Аватар". Він і повідомив на своїй інстаграм-сторінці про відновлення зйомок фільму і що наступного тижня вся команда відправиться у Нову Зеландію. Також він показав нове фото зі знімального майданчика з новими неймовірними декораціями. Серед них – високошвидкісний корабель "Матадор" та гідроцикл "Пікадор".

Цікаво "Аватар 2": з'явились нові кадри зі знімального майданчика

Варто нагадати, що виконавча група "Аватара" повинна була вилетіти у Нову Зеландію ще 20 березня з Лос-Анджелеса, але через закриття кордонів внаслідок поширення вірусу, вся команда 17 березня отримала електронні листи від продюсерів з проханням залишилась у США. Тому робота над новою кінострічкою призупинались більше ніж на 2 місяці. Тепер же всі актори та команда відправляться у Нову Зеландію, оскільки там уряд країни дозволив відновити знімальний процес.

Нагадаємо, що прем'єра "Аватар 2" в Україні запланована на 16 грудня 2021 року, однак ця дата може змінитись через пандемію коронавірусу та відтерміновані зйомки.