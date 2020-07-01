Вже завтра, 2 липня, в Україні запрацюють кінотеатри з дотриманням карантинних обмежень. На глядачів чекають переважно фільми, які були у прокаті роками раніше, проте на екранах з'являться й довгоочікувані прем'єри 2020 року.

Відзавтра, 2 липня, по всій країні відновлять роботу кінотеатри, проте очікувати на безліч голлівудських прем'єр не варто. У прокаті з'являться переважно фільми, які вже встиги завоювати любов глядачів роками раніше. 24 канал пропонує дізнатися, які культові стрічки найрізноманітніших жанрів повернуться на екрани та на які прем'єри слід чекати.

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Варто зазначити, що свою роботу відновлюють більшість мереж кінотеатрів країни, проте кожна з них демонструватиме вже відомі фільми та мультфільми на власний розсуд. Серед прем'єр липня 2020 року – комедія "Мій шпигун", детектив "Втеча з Преторії", драма "Убивство з листівками", мультфільм "Галас джунглів".

У прокаті з 2 липня

Убивство з листівками: дивіться трейлер онлайн

Галас джунглів: дивіться трейлер онлайн

Пірати Карибського моря: Помста Салазара: дивіться трейлер онлайн

Темний лицар повертається: дивіться трейлер онлайн

Мій шпигун: дивіться трейлер онлайн

Вартові Галактики 2: дивіться трейлер онлайн

Втеча з Преторії: дивіться трейлер онлайн

У прокаті з 9 липня

Капітан Шаблезуб і чарівний діамант: дивіться трейлер онлайн

Уперед: дивіться трейлер онлайн

Дедпул: дивіться трейлер онлайн

У прокаті з 23 липня

Початок: дивіться трейлер онлайн